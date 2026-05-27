/പാളയം സിപിഎം ഓഫീസിന് മുന്നിൽ വന്‍ പോലീസ് സന്നാഹം; പ്രതികൾ ഉള്ളിൽ, ഓഫിസില്‍ കയറി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് നേതാക്കൾ

ED Vehicle Attacked Case: പ്രതികൾ പാളയം ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫിസിനുള്ളിലുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ഓഫീസിന് പുറത്ത് വന് പോലീസ് സന്നാഹമാണുള്ളത്.
തിരുവനന്തപുരം: മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വസതിയിലെ റെയ്ഡിന് ശേഷം പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ചവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസ്. 10 പ്രതികളെയാണ് പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇവർ പാളയം ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ ഉള്ളതായി പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചു. ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച സിപിഎം പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി നിർദ്ദേശം നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പോലീസ് സന്നാഹം പാർട്ടി ഓഫീസിലെത്തിയത്.
എന്നാൽ പാർട്ടി ഓഫീസിനുള്ളിൽ കയറാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മുൻ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിപിഎം നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. തങ്ങളെയെല്ലാം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമെ പോലീസ് പാർട്ടി ഓഫീസിൽ കയറുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞത്. പ്രതികൾ ഓഫീസിൽ ഇല്ലെന്നായിരുന്നു വി.കെ പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞത്. അതിനിടെ പ്രതികളുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ അവരെ സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാക്കാമെന്നും സിപിഎം നേതാക്കൾ പോലീസിനെ അറിയിച്ചു.
സംഘർഷാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് എഡിജിപി എച്ച്. വെങ്കിടേഷ് സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം സിപിഎം നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തുകയാണ്. പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് സിപിഎം നിലപാട്. അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ മടങ്ങില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് പോലീസുമുള്ളത്.
മാസപ്പടിക്കേസിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ബേക്കറി ജങ്ഷനിലെ പിണറായിയുടെ വസതിയിൽ റെയ്ഡ് പൂർത്തിയാക്കി പുറത്തിറങ്ങിയ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ച പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോലീസ് പാർട്ടി ഓഫിസിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാഹനത്തിന് ഇഷ്ടികയും വടിയുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രതികൾ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ആക്രമണത്തിൽ വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു.
