Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ രണ്ടാമത്തെ പരാതി; അതജീവതയുടെ മൊഴി എടുക്കാൻ ബംഗളൂരുവിലെത്തി അന്വേഷണ സംഘം

തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ പീഡന പരാതിയിൽ അതിജീവതയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ അന്വേഷണ സംഘം. ഇതിനായി ജി പൂങ്കുഴലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ബംഗളൂരുവിലെത്തി. രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് എസ്ഐടിയുടെ നീക്കം.
അതേ സമയം, രാഹുലിനെതിരായ ആദ്യത്തെ കേസിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ അറസ്റ്റ് ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞു. ഈ മാസം 15 ന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. ഇന്നലെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ രാഹുൽ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി നൽകിയെങ്കിലും കോടതി അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞില്ല.
