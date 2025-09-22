English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Police trainee found dead: എസ്എപി ക്യാമ്പിലെ പൊലീസ് ട്രെയിനി ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവം; ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പിഴവില്ലെന്ന് ഡിഐജി റിപ്പോർട്ട്

Police trainee found dead at SAP camp: ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച വാർത്തകൾക്ക് താഴെ വന്ന ചില കമന്റുകൾ ആനന്ദിനെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തിയതായി സഹപ്രവർത്തകർ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 22, 2025, 12:49 PM IST
  • ആനന്ദിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആരുമായും സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
  • കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങളിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പോലീസ്

തിരുവനന്തപുരം: പേരൂർക്കട എസ്എപി ക്യാമ്പിലെ പോലീസ് ട്രെയിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പോലീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർക്ക് വീഴ്ചപറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് ഡിഐജിയുടെ റിപ്പോർട്ട്. ആദ്യം ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച ആനന്ദിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചതിൽ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർക്ക് പിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഡിഐജിയുടെ റിപ്പോർട്ട്.

Add Zee News as a Preferred Source

കൈ ഞരമ്പ് മുറിച്ച് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച ആനന്ദിനെ ആശുപത്രിയിൽ പാർപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഉചിതമെന്നും എന്നാൽ, ബാരക്കിൽ താമസിക്കണമെന്ന് ആനന്ദ് എഴുതി നൽകിയിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കൗൺസിലിങ് നൽകിയതിന് ശേഷം ആനന്ദ് സന്തോഷവാനായിരുന്നുവെന്നും ആനന്ദിനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ രണ്ട് പേരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്നും ഡിഐജി റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ആത്മഹത്യാ ശ്രമം നടത്തിയ വാർത്തകൾക്ക് താഴെ വന്ന ചില കമന്റുകൾ ആനന്ദിനെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തിയതായി സഹപ്രവർത്തകർ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആനന്ദിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആരുമായും സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

ട്രെയിനിയെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും അവധി നിഷേധിച്ചുവെന്നുമുള്ള ആരോപണങ്ങളിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. രണ്ട് ദിവസത്തിനകം ആനന്ദിന്റെ സഹോദരന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും.

ആനന്ദിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ആനന്ദിന്റെ സഹോദരൻ അരവിന്ദ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ആത്മഹത്യ സംബന്ധിച്ച് എഡിജിപിക്ക് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങളിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Police trainee found deadSAP camp Thiruvananthapuramപോലീസ്പോലീസ് ട്രെയിനിതിരുവനന്തപുരം

