/Wayanad Evidence Stealing: വയനാട് തൊണ്ടിമുതൽ മോഷ്ടിച്ച കേസ്: ഒളിവിലായിരുന്ന പോലീസുകാരൻ പിടിയിൽ

വയനാട്: സുൽത്താൻ ബത്തേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന തൊണ്ടിമുതലായ ഹാൻസ് മോഷ്ടിച്ച കേസിലെ പ്രതിയായ പോലീസുകാരനെ പിടികൂടി. സീനിയര് സിവില് പൊലീസ് ഓഫീസർ സബിത്താണ് പിടിയിലായത്. എറണാകുളത്ത് ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതിനിടെയാണ് സബിത്തിനെ അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളായി ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതിക്കായി പോലീസ് തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിരുന്നു. വൈകിട്ടോടെ ഇയാളെ വയനാട്ടിലെത്തിക്കും.
ഏഴ് ചാക്ക് ഹാൻസ് ആണ് മോഷണം പോയത്. തൊണ്ടിമുതൽ പോലീസുകാരൻ തന്നെ കടത്തിയ സംഭവം സേനയ്ക്ക് വലിയ നാണക്കേടാണുണ്ടാക്കിയത്. സർക്കാരിന്റെ ലഹരി വിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ അതിശക്തമായി മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പോലീസുകാരന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഗുരുതര വീഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ ഡിജിപി റവാഡ ചന്ദ്രശേഖര് നേരത്തെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 26നാണ് ദൊട്ടപ്പന്കുളത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ബത്തേരി പോലീസ് നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടിയത്. കോടതി നിർദ്ദേശ പ്രകാരം സ്റ്റേഷന് സ്റ്റോര് റൂമിലാണ് ഇവ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 10നാണ് തൊണ്ടിമുതൽ കാണാതായി എന്ന വിവരം പുറത്തുവരുന്നത്. തുടർന്ന് സിസിടിവി പരിെസോധിച്ചപ്പോൾ ആണ് സബിത്താണ് ഇവ മോഷ്ടിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.
ജൂലൈ 19ന് പുലര്ച്ചെ സ്റ്റോര് റൂം തുറന്ന് സബിത്ത് ചാക്കുകെട്ടുകൾ തന്റെ കാറില് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ ദൃശ്യം സിസിടിവിയില് പതിഞ്ഞിരുന്നു. ജൂലായ് 18ന് രാത്രി സബിത്തിനായിരുന്നു സ്റ്റേഷനിലെ ജനറല് ഡ്യൂട്ടി ചുമതല. നൈറ്റ് പട്രോളിങ്ങിനായി മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പുറത്തുപോയ സമയത്തായിരുന്നു മോഷണം നടത്തിയതെന്നാണ് വിവരം.
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