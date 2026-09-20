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Wayanad Evidence Stealing: വയനാട് തൊണ്ടിമുതൽ മോഷ്ടിച്ച കേസ്: ഒളിവിലായിരുന്ന പോലീസുകാരൻ പിടിയിൽ

സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നാണ് സബിത്താണ് സ്റ്റോർ റൂമിൽ നിന്ന് ചാക്കുകെട്ടുകൾ മോഷ്ടിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമായത്.

Written ByKarthika V
Published: Sep 20, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 03:33 PM IST
Wayanad Evidence Stealing: വയനാട് തൊണ്ടിമുതൽ മോഷ്ടിച്ച കേസ്: ഒളിവിലായിരുന്ന പോലീസുകാരൻ പിടിയിൽ
Image Credit: Crime | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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