  • Delhi AQI: ഡൽഹിയിൽ വായു ​ഗുണനിലവാരം വളരെ മോശം വിഭാ​ഗത്തിൽ; ജനങ്ങൾക്ക് ജാ​ഗ്രത നിർദേശം

Delhi AQI: ഡൽഹിയിൽ വായു ​ഗുണനിലവാരം വളരെ മോശം വിഭാ​ഗത്തിൽ; ജനങ്ങൾക്ക് ജാ​ഗ്രത നിർദേശം

Delhi Air Quality Index: ശ്വാസകോശ രോ​ഗങ്ങളോ ശ്വസന സംബന്ധമായ ആരോ​ഗ്യപ്രശ്നങ്ങളോ ഉള്ളവർ ജാ​ഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 19, 2025, 06:04 PM IST
  • പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിന് ഡൽഹിയിൽ കർശന നിയന്ത്രണമുണ്ട്
  • എന്നാൽ, നിയമലംഘനം വ്യാപകമാണ്

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യം ദീപാവലി ആഘോഷത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ഒരു ദിവസം മാത്രമം ബാക്കി നിൽക്കെ ഡൽഹിയിൽ വായുവിന്റെ ​ഗുണനിലവാരം വളരെ മോശം വിഭാ​ഗത്തിൽ തുടരുന്നു. ശരാശരി വായുനിലവാര സൂചിക ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 270 ആയിരുന്നു. ഒൻപത് ഇടങ്ങളിൽ എക്യുഐ 300 കടന്നു.

അക്ഷർധാമിലും ആനന്ദ് വിഹാറിലും എക്യുഐ 400ൽ അധികമാണ്. ശ്വാസകോശ രോ​ഗങ്ങളോ ശ്വസന സംബന്ധമായ ആരോ​ഗ്യപ്രശ്നങ്ങളോ ഉള്ളവർ ജാ​ഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്. ഒരാഴ്ചയോളമായി ഡൽഹിയിലെ വായു​ഗുണനിലവാരം വളരെ മോശം വിഭാ​ഗത്തിൽ തുടരുകയാണ്.

പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിന് ഡൽഹിയിൽ കർശന നിയന്ത്രണമുണ്ട്. എന്നാൽ, നിയമലംഘനം വ്യാപകമാണ്. അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പാടങ്ങളിൽ വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം തീയിടുന്നതും വൈക്കോൽ കത്തിക്കുന്നതും ഡൽഹിയിലെ വായു​ഗുണനിലവാരം കൂടുതൽ മോശമാക്കുകയാണ്. വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മലിനീകരണവും പ്രധാനമാണ്.

നാളെ ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾ കൂടി കഴിയുന്നതോടെ മലിനീകരണം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുമെന്നാണ് സൂചന. മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ അധികൃതർ പലയിടത്തും ടാങ്കറിൽ വെള്ളമെത്തിച്ച് തളിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, ശനിയാഴ്ച ഡൽഹിയിലെ പരമാവധി താപനില 33.5 ഡി​ഗ്രി സെൽഷ്യസായിരുന്നു.

