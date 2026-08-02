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Kerala Rain Alert: പൊന്നാനിയിൽ കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷം; അഞ്ച് വീടുകൾ കൂടി കടലെടുത്തു, തീരദേശവാസികൾ ദുരിതത്തിൽ

Ponnani Coastal Erosion: കടൽഭിത്തി കെട്ടി ഭീഷണിക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണണമെന്ന് വർഷങ്ങളായി പല ജനപ്രതിനിധികളോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരും ഇത് ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 02, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 04:13 PM IST
Kerala Rain Alert: പൊന്നാനിയിൽ കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷം; അഞ്ച് വീടുകൾ കൂടി കടലെടുത്തു, തീരദേശവാസികൾ ദുരിതത്തിൽ
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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