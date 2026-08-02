/Kerala Rain Alert: പൊന്നാനിയിൽ കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷം; അഞ്ച് വീടുകൾ കൂടി കടലെടുത്തു, തീരദേശവാസികൾ ദുരിതത്തിൽ

മലപ്പുറം: പൊന്നാനി തീരത്ത് രൂക്ഷമായ കടൽക്ഷോഭത്തിൽ അഞ്ച് വീടുകൾ കൂടി പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. അപകടം മുൻകൂട്ടി കണ്ട് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ വീട്ടുകാർ ഇവിടെനിന്ന് മാറി താമസിച്ചതിനാൽ വൻ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത്. ഓരോ വർഷത്തെയും മഴക്കാലവും കടലാക്രമണവും വലിയ ഭീതിയോടെയാണ് തീരദേശവാസികൾ നേരിടുന്നത്.
സ്വസ്ഥമായി സ്വന്തം വീടുകളിൽ കഴിയാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം ഭീതിജനകമാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി. കടൽഭിത്തി കെട്ടി ഭീഷണിക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണണമെന്ന് വർഷങ്ങളായി പല ജനപ്രതിനിധികളോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരും ഇത് ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി.
മുൻ വർഷങ്ങളിലായി ഈ തീരത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇരുപത്തഞ്ചോളം വീടുകളാണ് കടൽ കവർന്നെടുത്തത്. തങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം കടലെടുക്കുന്നത് നിസ്സഹായതയോടെ നോക്കിനിൽക്കാൻ മാത്രമേ ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഏക ആശ്രയമായ കിടപ്പാടം കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ ഈ പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വഴിയാധാരമായിരിക്കുകയാണ്.
ദുരന്തമുണ്ടാകുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാർ എത്തി താത്കാലിക ആശ്വാസവാക്കുകൾ പറയുന്നതല്ലാതെ, കടലാക്രമണത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ ശക്തമായ കടൽഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉറപ്പുള്ള നടപടികൾ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
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