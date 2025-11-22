Sabarimala: 'താൻ പ്രസിഡൻ്റാകുന്നതിന് മുൻപേ പോറ്റിക്ക് ശബരിമലയിൽ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു' എ പത്മകുമാർ

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ അറസ്റ്റിലായ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാറിനെതിരെ നിർണ്ണായ രേഖകൾ കണ്ടെത്തി. ഇന്നലെ അർധരാത്രിയോടെ പത്മകുമാറിൻ്റെ ആറന്മുള വീട്ടിൽ അന്വേഷണ സംഘം തിരച്ചിൽ പൂർത്തിയാക്കി. പോറ്റിയുമായി ചേർന്നുള്ള ഭൂമിയിടപാടുകളുടെ രേഖകളും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി. 2016 മുതലുള്ള പത്മകുമാറിൻ്റെ ആദായ നികുതി വിവരങ്ങളുടെ രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തു. പോറ്റി വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പത്മകുമാറിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ നൽകിയ മൊഴി. എന്നാൽ ഇത് സൌഹൃദ സന്ദർശനമായിരുന്നെന്നാണ് വിശദീകരണം. താൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പോറ്റിക്ക് ശബരിമലയിൽ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നതായി പത്മകുമാർ പറയുന്നു.
ദേവസ്വം മിനുട്സിൽ ചെമ്പ് എന്ന് രേഘപ്പെടുത്തിയത് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നാണ് അന്നത്തെ ബോർഡ് അംഗങ്ങളായിരുന്ന കെ പി ശങ്കരദാസും വിജയകുമാറും നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ താൻ എടുത്ത എല്ലാ തീരുമാനവും മറ്റ് ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ അറിവോടെ ആണെന്നാണ് പത്മകുമാർ പറഞ്ഞത്. പത്മകുമാറിനെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം തിങ്കളാഴ്ച കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും.
