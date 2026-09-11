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Power Cut: വൈദ്യുതി മന്ത്രിക്കും പണി കൊടുത്ത് പവ‍ർ കട്ട്; പ്രസം​ഗത്തിനിടെ കറന്റ് പോയതോടെ പ്രസം​ഗം നി‍ർത്തി

Kerala Power Cut: കെഎസ്ഇബി ഓഫീസേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ സമ്മേളനത്തിൽ മന്ത്രി പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടെ വൈദ്യുതി നിലയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ പ്രസംഗം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് മന്ത്രി മടങ്ങി.

Written ByRoniya Baby
Published: Sep 11, 2026, 05:57 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 05:57 PM IST
Power Cut: വൈദ്യുതി മന്ത്രിക്കും പണി കൊടുത്ത് പവ‍ർ കട്ട്; പ്രസം​ഗത്തിനിടെ കറന്റ് പോയതോടെ പ്രസം​ഗം നി‍ർത്തി
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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