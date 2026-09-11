കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് ജനങ്ങളെ വലച്ച് രാത്രികാല ലോഡ് ഷെഡിങ്ങും വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയും തുടരുന്നതിനിടെ വൈദ്യുതി മന്ത്രിക്കും പണി കൊടുത്ത് കറൻറ് കട്ട്. വൈദ്യുതി മന്ത്രി പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടെ കറൻറ് പോകുന്നതിൻറെ വീഡിയോ വൈറലായി.
കെഎസ്ഇബി ഓഫീസേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ സമ്മേളനത്തിൽ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടെ കറൻറ് പോയതോടെ മന്ത്രി പ്രസംഗം പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ, സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രശ്നമല്ല ഇതെന്നാണ് സംഭവത്തെ കുറിച്ച് മന്ത്രി വിശദീകരിക്കുന്നത്.
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