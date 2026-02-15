English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Premkumar - KC venugopal Meet: ഇരട്ടനീതിക്ക് മറുപടി കൂടുമാറ്റമോ? കെസി വേണു​ഗോപാലുമായി ചർച്ച, 'കൈ' പിടിക്കുമോ പ്രേംകുമാർ?

Premkumar - KC venugopal Meet: ഇരട്ടനീതിക്ക് മറുപടി കൂടുമാറ്റമോ? കെസി വേണു​ഗോപാലുമായി ചർച്ച, 'കൈ' പിടിക്കുമോ പ്രേംകുമാർ?

ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റിയതിലെ അമർഷം പരസ്യമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് കെസി വേണു​ഗോപാലുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 15, 2026, 07:33 PM IST
  • കെ സി വേണുഗോപാലുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്ന കാര്യം പ്രേംകുമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • എന്നാൽ ഇടത് വിട്ട് കോൺഗ്രസിലേക്ക് പോകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടില്ല.

Read Also

  1. Chinnu Pappu Death: ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വ്ലോ​ഗർ ചിന്നു പാപ്പുവിന്റെ ആൺസുഹൃത്തും ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ; കണ്ടെത്തിയത് വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ

Trending Photos

Weekly Horoscope: ധനയോ​ഗവും ബുധാദിത്യ രാജയോ​ഗവും ഒന്നിച്ച്; ഈ ആഴ്ചയിൽ ഭാ​ഗ്യം തേടിയെത്തുന്നത് അഞ്ച് രാശിക്കാരെ
6
Horoscope
Weekly Horoscope: ധനയോ​ഗവും ബുധാദിത്യ രാജയോ​ഗവും ഒന്നിച്ച്; ഈ ആഴ്ചയിൽ ഭാ​ഗ്യം തേടിയെത്തുന്നത് അഞ്ച് രാശിക്കാരെ
Ardha Kendra Yoga: ശനി-ചൊവ്വ അർദ്ധകേന്ദ്ര രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ധനഭാഗ്യവും, നേട്ടവും
7
Ardhakendra yoga
Ardha Kendra Yoga: ശനി-ചൊവ്വ അർദ്ധകേന്ദ്ര രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ധനഭാഗ്യവും, നേട്ടവും
Gold Rate Today: സ്വർണം കുറയാതെ മുന്നോട്ട്; ഇന്ന് വിലയിൽ മാറ്റമില്ല
7
Gold rate today
Gold Rate Today: സ്വർണം കുറയാതെ മുന്നോട്ട്; ഇന്ന് വിലയിൽ മാറ്റമില്ല
Kerala Gold Rate 14 February 2026: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും കുതിപ്പിലേക്ക്; ഒറ്റടിക്ക് ഇന്ന് വർധിച്ചത് 1920 രൂപ
9
Gold price
Kerala Gold Rate 14 February 2026: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും കുതിപ്പിലേക്ക്; ഒറ്റടിക്ക് ഇന്ന് വർധിച്ചത് 1920 രൂപ
Premkumar - KC venugopal Meet: ഇരട്ടനീതിക്ക് മറുപടി കൂടുമാറ്റമോ? കെസി വേണു​ഗോപാലുമായി ചർച്ച, 'കൈ' പിടിക്കുമോ പ്രേംകുമാർ?

തിരുവനന്തപുരം: പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട ഇടത് ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി മുൻ ചെയർമാനും നടനുമായ പ്രേംകുമാർ കോൺ​ഗ്രസിലേക്ക് പോകുമെന്ന വാർത്തകളാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകളായി ചർച്ചയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലുമായി പ്രേംകുമാർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതാണ് ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത്. ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റിയതിലെ അമർഷം താരം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ കെസിയുമായി സംസാരിച്ചത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

എന്നാൽ കോൺ​ഗ്രസിലേക്ക് പോകുമെന്ന വാർത്തകളോട് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രേംകുമാർ. കെ സി വേണുഗോപാലുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്ന കാര്യം പ്രേംകുമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇടത് വിട്ട് കോൺഗ്രസിലേക്ക് പോകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടില്ല.  ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ അടക്കം കെസി വേണു​ഗോപാലുമായി ചർച്ച ചെയ്തെന്ന് പ്രേംകുമാർ പറഞ്ഞു. സൗഹൃദ ചർച്ചയാണ് കെസിയുമായി നടത്തിയതെന്നും നാളെ അദ്ദേഹവുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയില്ലെന്നും പ്രേംകുമാർ വ്യക്തമാക്കി. 

Also Read: Alin Sherin Abraham Funeral: കുഞ്ഞുമാലാഖയ്ക്ക് വിട ചൊല്ലി നാട്; നാല് കുരുന്നുകൾക്ക് പുതുജീവൻ നൽകി ആലിൻ മടങ്ങി

ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി മാറ്റിയതിൽ പ്രേംകുമാർ അമർഷം പരസ്യമാക്കിയിരുന്നു. തുടർഭരണത്തെ കുറിച്ച് വിമർശനം ഉന്നയിച്ച സാഹിത്യ അക്കാദമി അധ്യക്ഷൻ കെ സച്ചിദാനന്ദനെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രേംകുമാർ തന്നെ മാറ്റിയതിലെ അമർഷം പരസ്യമാക്കിയത്. ഇരട്ടനീതി എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

PremkumarKC Venugopalപ്രേംകുമാർകെസി വേണു​ഗോപാൽ

Trending News