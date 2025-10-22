President Droupadi Murmu Sabarimala: ഗുരുതര സുരക്ഷാ വീഴ്ച; രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ ടയറുകൾ കോൺക്രീറ്റിൽ താഴ്ന്നു

പത്തനംതിട്ട: രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു സഞ്ചരിച്ച ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ടയറുകൾ ഹെലിപാഡിലെ കോൺക്രീറ്റ് തറയിൽ താഴ്ന്നു. പത്തനംതിട്ടയിലെ കോന്നി പ്രമാടം ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു ഹെലിപാഡ് ഒരുക്കിയിരുന്നത്. ഹെലികോപ്ടറിന്റെ ടയർ കോൺക്രീറ്റിൽ താഴ്ന്ന് പോയതോടെ പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും ചേർന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ തള്ളി നീക്കുകയായിരുന്നു. രാഷ്ട്രപതി ശബരിമല ദർശനത്തിനെത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം. ഗുരുതര സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നാണ് ആരോപണം.
നിലയ്ക്കലിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറക്കാനായിരുന്നു ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, മഴയടക്കമുള്ള പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ പരിഗണിച്ചാണ് അവാസന നിമിഷത്തിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ മാറ്റി പ്രമാടം ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഹെലിപാഡ് ഒരുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചത്. ഇതോടെ ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഹെലിപാഡ് ഒരുക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് ഉറയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങിയതാണ് തറ താഴാൻ കാരണം.
ഇന്ന് രാവിലെയാണ് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു ശബരിമല ദർശനത്തിനായി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്ഭവനിൽ നിന്ന് രാവിലെ 7.30 ഓടെ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പത്തനംതിട്ടയിലെത്തി. നിശ്ചയിച്ചതിലും നേരത്തെയായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതിയുടെ യാത്ര. രാവിലെ 9ന് പ്രമാടത്ത് ഇറങ്ങിയ ശേഷം അവിടെനിന്ന് റോഡ് മാർഗമാണ് പമ്പയിലേക്ക് പോയത്. പമ്പയിൽ നിന്ന് കെട്ടുനിറച്ച ശേഷം പോലീസിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഗൂർഖാ വാഹനത്തിലാണ് സന്നിധാനത്തേക്ക് പോവുക. ഇരുമുടിക്കെട്ടേന്തി പതിനെട്ടാംപടി ചവിട്ടി തന്നെ രാഷ്ട്രപതി അയ്യപ്പ ദർശനം നടത്തും.
