Droupadi Murumu: ശബരിമല ദർശനത്തി നായി രാഷ്‌ട്രപതി ഒക്ടോബർ 22 ന് കേരളത്തിലെത്തും

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമ വേദിയില്‍ രാഷ്ട്രപതി ശബരിമല സന്ദര്‍ശനത്തിന് എത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 6, 2025, 12:15 PM IST
  • രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു കേരളത്തിലക്ക്
  • ഈ മാസം 22 ന് ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിനായിട്ടാണ് രാഷ്‌ട്രപതി കേരളത്തിലെത്തുന്നത്

ന്യൂഡൽഹി:  രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു കേരളത്തിലക്ക്. ഈ മാസം 22 ന് ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിനായിട്ടാണ് രാഷ്‌ട്രപതി കേരളത്തിലെത്തുന്നത്. തുലാമാസ പൂജയുടെ അവസാന ദിനത്തിലാണ് രാഷ്‌ട്രപതി ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിന് എത്തുന്നത്.  

Also Read: ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിവാദം: ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റിക്ക് ക്ലീൻചിറ്റില്ല: മൊഴികളിൽ ദുരൂഹത

ദർശനം കഴിഞ്ഞ് അന്നുതന്നെ രാഷ്‌ട്രപതി മലയിറങ്ങും, ഒക്ടോബർ 22 മുതൽ 24 വരെ രാഷ്‌ട്രപതി കേരളത്തിലുണ്ടാകും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 22ന് ഉച്ചയ്ക്ക് നെടുമ്പാശ്ശേരിയില്‍ എത്തുന്ന രാഷ്ട്രപതി നിലയ്ക്കലില്‍ തങ്ങിയ ശേഷം വൈകിട്ടോടെയാകും ശബരിമലയില്‍ ദര്‍ശനം നടത്തുക.

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമ വേദിയില്‍ രാഷ്ട്രപതി ശബരിമല സന്ദര്‍ശനത്തിന് എത്തുമെന്ന് മന്ത്രി വി.എന്‍. വാസവന്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു.  രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സുരക്ഷാ മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ രാഷ്ട്രപതി ഭവനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.   ആദ്യം മേയ് മാസത്തില്‍ രാഷ്ട്രപതി ശബരിമല സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ത്യ–പാക്  സംഘർഷത്തിനു പിന്നാലെ സന്ദർശനം മാറ്റുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

President MurmuSabarimala VoisitKerala visitTravancore Devawaom BoardGold Controversy

