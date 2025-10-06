ന്യൂഡൽഹി: രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു കേരളത്തിലക്ക്. ഈ മാസം 22 ന് ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിനായിട്ടാണ് രാഷ്ട്രപതി കേരളത്തിലെത്തുന്നത്. തുലാമാസ പൂജയുടെ അവസാന ദിനത്തിലാണ് രാഷ്ട്രപതി ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിന് എത്തുന്നത്.
ദർശനം കഴിഞ്ഞ് അന്നുതന്നെ രാഷ്ട്രപതി മലയിറങ്ങും, ഒക്ടോബർ 22 മുതൽ 24 വരെ രാഷ്ട്രപതി കേരളത്തിലുണ്ടാകും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 22ന് ഉച്ചയ്ക്ക് നെടുമ്പാശ്ശേരിയില് എത്തുന്ന രാഷ്ട്രപതി നിലയ്ക്കലില് തങ്ങിയ ശേഷം വൈകിട്ടോടെയാകും ശബരിമലയില് ദര്ശനം നടത്തുക.
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമ വേദിയില് രാഷ്ട്രപതി ശബരിമല സന്ദര്ശനത്തിന് എത്തുമെന്ന് മന്ത്രി വി.എന്. വാസവന് അറിയിച്ചിരുന്നു. രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദര്ശനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സുരക്ഷാ മുന്നൊരുക്കങ്ങള് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ രാഷ്ട്രപതി ഭവനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം മേയ് മാസത്തില് രാഷ്ട്രപതി ശബരിമല സന്ദര്ശിക്കാന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ത്യ–പാക് സംഘർഷത്തിനു പിന്നാലെ സന്ദർശനം മാറ്റുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
