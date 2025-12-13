PM Narendra Modi: 'നന്ദി തിരുവനന്തപുരം, കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നിർണായക നിമിഷം'; പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Last Updated : Dec 13, 2025, 05:34 PM IST
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ബിജെപി പിടിച്ചെടുത്തതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. 'നന്ദി തിരുവനന്തപുരം' എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിൽ കുറിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ ബിജെപി-എൻ‌ഡി‌എ സഖ്യത്തിന് ലഭിച്ച ഭൂരിപക്ഷം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരു നിർണായക നിമിഷമാണെന്നും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസന അഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ബിജെപിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി. കേരളത്തിന് എല്‍ഡിഎഫിനെയും യുഡിഎഫിനെയും മടുത്തുവെന്നും എൻഡിഎയില്‍ നിന്നാണ് ജനം സദ്ഭരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും മോദി കുറിച്ചു. ഊർജ്ജസ്വലമായ നഗരത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കായി ബിജെപി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. വികസിത കേരളം എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് സഹിതമാണ് മോദിയുടെ ട്വീറ്റ്.

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിൽ ഭരണം പിടിച്ചതാണ് ഇത്തവണ എൻഡിഎയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം. 50 വാർഡുകളിൽ ജയിച്ചാണ് എൻഡിഎ തലസ്ഥാന നഗരി സ്വന്തമാക്കിയത്. കൂടാതെ, പാലക്കാട്, തൃപ്പൂണിത്തുറ നഗരസഭകളിലും എൻഡിഎയ്ക്കാണ് ജയം. 26 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും എൻഡിഎ സ്വന്തമാക്കി.

