  • PM Narendra Modi: കേരളത്തിൽ ബിജെപിക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി

PM Narendra Modi: കേരളത്തിൽ ബിജെപിക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി

PM Narendra Modi: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്കിടെയാണ് മോദിയുടെ പരാമർശം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Apr 11, 2026, 06:10 PM IST
  • കേരളത്തിലും ആസ്സാമിലും പുതുച്ചേരിയിലും പോളിംഗ് ശതമാനം ഉയർന്നു
  • കേരളത്തിൽ വലിയ തോതിൽ സ്ത്രീ വോട്ടർമാർ പോളിംഗ് ബൂത്തിലെത്തിയെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.
  • സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം ഉയർന്നിടത്തെല്ലാം ബിജെപി വൻ വിജയം നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

PM Narendra Modi: കേരളത്തിൽ ബിജെപിക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി

കേരളത്തിൽ ബിജെപിക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്കിടെയാണ് മോദിയുടെ പരാമർശം. കേരളത്തിലും ആസ്സാമിലും പുതുച്ചേരിയിലും പോളിംഗ് ശതമാനം ഉയർന്നുവെന്നും കേരളത്തിൽ വലിയ തോതിൽ സ്ത്രീ വോട്ടർമാർ പോളിംഗ് ബൂത്തിലെത്തിയെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം ഉയർന്നിടത്തെല്ലാം ബിജെപി വൻ വിജയം നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേരളത്തിൽ എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും വിജയം അവകാശപ്പെടാൻ ആകാതെ പരാജയ ഭീതിയിലാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 

പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള പ്രകടനപത്രിക കഴിഞ്ഞദിവസം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം, ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ്, അഴിമതി വിരുദ്ധ നടപടികൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് പത്രികയില്‍ ഉള്ളത്. ബിജെപി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിമാസം 3,000 രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകുമെന്നും പത്രികയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഏറെക്കാലമായി സംസ്ഥാനത്ത് ചർച്ചാവിഷയമായ ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കുമെന്നതാണ് പ്രകടനപത്രികയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന വാഗ്ദാനം. 

 

