Narendra Modi: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ജനുവരിയിൽ കേരളത്തിൽ എത്തും; തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ്റെ വികസന രേഖ പ്രഖ്യാപിക്കും

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ജനുവരിയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 25, 2025, 08:01 PM IST
  • ജനുവരി ഒൻപതിന് നരേന്ദ്ര മോദി സമിഴ്നാട് എത്തും.
  • തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ്റെ വികസന രേഖ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കും.

ഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ജനുവരിയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും. വികസിത അനന്തപുരി എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ്റെ വികസന രേഖ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കും. കൂടാതെ കൌൺസിലർമാരുമായി പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ജനുവരി അവസാനത്തോടെ ആകും അദ്ദേഹം തലസ്ഥാനത്ത് എത്തി ചേരുക. കൂടാതെ അദ്ദേഹം ജനുവരി ഒൻപതിന് തമിഴ്നാട്ടിലെത്തും. തമിഴ്നാട് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ നൈനാർ നാഗേന്ദ്രൻ്റെ പുതുക്കോട്ടയിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന പര്യടന സമാപന സമ്മേളത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയുചെയ്യും. 

