Private Bus Strike: 'മിനിമം നിരക്ക് 15 രൂപയാക്കണം'; സമര പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് സ്വകാര്യ ബസുടമകൾ

പാലക്കാട്: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വകാര്യ ബസുകൾ സമരത്തിലേക്ക്. സമര പ്രഖ്യാപനം മറ്റന്നാൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിവരം. മിനിമം യാത്രാ നിരക്ക് 15 രൂപയായി ഉയർത്തണമെന്നാണ് സ്വകാര്യ ബസുടമകളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് മൂലം സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം പഠിക്കാൻ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. ഈ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശകൾ അപര്യാപ്തമെന്ന് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ അറിയിച്ചിരുന്നു.
പ്രിയദർശിനിയിലൂടെ ഉണ്ടായ നഷ്ടം നികത്താൻ റൂട്ടും സമയവും പുതുക്കണമെന്നത് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ശുപാര്ശകളാണ് വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോര്ട്ടിലുള്ളത്. സ്വകാര്യ ബസും കെഎസ്ആർടിസിയും ഒരേ റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്നിടത്ത് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകള്ക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ കണ്ടെത്തല്. കെഎസ്ആര്ടിസി ഷെഡ്യൂളുകള് പുനഃക്രമീകരിക്കുക, സ്വകാര്യ ബസുകള് പാട്ടത്തിന് എടുക്കുക തുടങ്ങിയ ശുപാർശകൾ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. എന്നാൽ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വക നൽകുന്ന ഒന്നും ഇല്ലെന്നാണ് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ പറയുന്നത്.
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