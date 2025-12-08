Actress Attack Case: വിധി അപ്രതീക്ഷിതം എന്ന് പ്രോസിക്യുട്ടർ; ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകും

എറണാകുളം: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ദിലീപ് കുറ്റവിമുക്തൻ ആയതിൽ പ്രതികരിച്ച് പ്രോസിക്യൂട്ടർ. വിധി അപ്രതീക്ഷിതമാണെന്ന് പ്രോസിക്യൂട്ടർ പറഞ്ഞു. വിധി പകർപ്പ് ലഭിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിശധമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകുമെന്ന് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അറിയിച്ചു.
അതേ സമയം, കേസിലെ പ്രതിയായ വിപി വിജിഷിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ 'എല്ലാ പ്രതികളെയും വെറുതെ വിടണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കൂടാതെ ഈ കേസിൽ പ്രതികളുടെ മൗലികാവകാശം ലംഘിക്കപ്പെട്ടെന്നും' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഒന്ന് മുതല് ആറ് വരെയുള്ള പ്രതികള് കുറ്റക്കാരെന്ന് കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പൾസർ സുനി, മാർട്ടിൻ ആൻറണി, ബി മണികണ്ഠൻ, വിപി വിജീഷ്, വടിവാൾ സലിം, പ്രദീപ്, എന്നിവരാണ് ബലാത്സംഗകേസില് പ്രതികള്. എറണാകുളം പ്രിന്സിപ്പല് സെഷന്സ് കോടതിയിൽ ജഡ്ജി ഹണി എം വര്ഗീസാണ് കേസില് വിധി പറഞ്ഞത്. ഈ മാസം 12 നാണ് കേസിൽ ശിക്ഷാ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുക.
