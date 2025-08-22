English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം; വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതെ രാഹുൽ, വീടിന് പോലീസ് സുരക്ഷ‌

Protest Against Rahul Mamkootathil: പ്രതിഷേധം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച പൊതുപരിപാടികൾ റദ്ദാക്കി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 22, 2025, 04:47 PM IST
  • ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജിവച്ചു
  • എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് കോൺ​ഗ്രസ് തീരുമാനം

Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം; വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതെ രാഹുൽ, വീടിന് പോലീസ് സുരക്ഷ‌

പത്തനംതിട്ട: അശ്ലീല സന്ദേശ വിവാദങ്ങളും ലൈം​ഗികാരോപണങ്ങളും ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊതു പരിപാടികൾ റദ്ദാക്കി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ തുടരുകയാണെന്നാണ് വിവരം. മുൻപ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പൊതു പരിപാടികൾ റദ്ദാക്കി. പത്തനംതിട്ടയിലെ അടൂർ നെല്ലിമുകളിലെ വീട്ടിലാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത്.

പാലക്കാട് നിന്ന് വ്യാഴാഴ്ച കുടുംബത്തോടൊപ്പം എത്തിയ രാഹുൽ ചില സ്വകാര്യ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് എത്തിയത്. എന്നാൽ, ലൈം​ഗികാരോപണങ്ങൾ ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചടങ്ങുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. പാലക്കാട് വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് രാഹുലിനെതിരെ നടന്നത്. ഇന്നലെ രാഹുലിന്റെ വീടിന് മുന്നിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു.

ഇന്നും പ്രതിഷേധത്തിന് സാധ്യതയുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ വീടിന് മുന്നിൽ പോലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വീടിന് മുന്നിൽ പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് സ്ഥാപിച്ചു. വീട്ടിലെത്തുന്ന പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും നേതാക്കളെയും പോലീസ് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്.

