Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം; വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതെ രാഹുൽ, വീടിന് പോലീസ് സുരക്ഷ‌

പത്തനംതിട്ട: അശ്ലീല സന്ദേശ വിവാദങ്ങളും ലൈംഗികാരോപണങ്ങളും ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊതു പരിപാടികൾ റദ്ദാക്കി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ തുടരുകയാണെന്നാണ് വിവരം. മുൻപ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പൊതു പരിപാടികൾ റദ്ദാക്കി. പത്തനംതിട്ടയിലെ അടൂർ നെല്ലിമുകളിലെ വീട്ടിലാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത്.
പാലക്കാട് നിന്ന് വ്യാഴാഴ്ച കുടുംബത്തോടൊപ്പം എത്തിയ രാഹുൽ ചില സ്വകാര്യ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് എത്തിയത്. എന്നാൽ, ലൈംഗികാരോപണങ്ങൾ ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചടങ്ങുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. പാലക്കാട് വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് രാഹുലിനെതിരെ നടന്നത്. ഇന്നലെ രാഹുലിന്റെ വീടിന് മുന്നിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു.
ഇന്നും പ്രതിഷേധത്തിന് സാധ്യതയുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ വീടിന് മുന്നിൽ പോലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വീടിന് മുന്നിൽ പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് സ്ഥാപിച്ചു. വീട്ടിലെത്തുന്ന പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും നേതാക്കളെയും പോലീസ് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്.
