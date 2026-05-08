VD Satheesan: സതീശനായി വിലക്ക് ലംഘിച്ച് പ്രകടനം; തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോടും തൃശൂരും തെരുവിൽ പ്രകടനം

വിഡി സതീശനെ അനുകൂലിച്ച് കേരളത്തിൽ ഉടനീളം പ്രകടനങ്ങൾ. തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോടും തൃശൂരും തെരുവിൽ പ്രകടനവുമായി അണികൾ. ഇവർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുനമെന്ന് കെപിസിസി അറിയിച്ചു. കെപിസിസി വിലക്ക് ലംഘിച്ചാണ് അണികൾ തെരുവിലിറങ്ങിയത്. നൂറുകണക്കിന് അണികളാണ് തെരുവിൽ പ്രകടനവുമായി ഇറങ്ങിയത്.
അതേസമയം, കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച നിർണ്ണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതായാണ് വിവരം. മുഖ്യമന്ത്രി പദവിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് നേതാക്കളെയും ഡൽഹിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹൈക്കമാൻഡ്. വിഡി സതീശനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫും ഇന്ന് ഡൽഹിക്ക് പുറപ്പെടും. നിലവിൽ കെസി വേണുഗോപാൽ ഡൽഹിയിൽ തുടരുകയാണ്. നേതാക്കളെല്ലാവരും ഡൽഹിയിലെത്തുന്നതോടെ നാളെ നിർണ്ണായക ചർച്ച നടക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
