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PSC Exam Scam: പിഎസ്‌സി പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട്: അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘം; നേതൃത്വം നൽകാൻ ഐജി അജിതാ ബീഗം

ഐ ജി അജിത ബീഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് പി എസ്‌ സി പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട് അന്വേഷിക്കുക.

Written ByKarthika V
Published: Jul 09, 2026, 11:50 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:58 PM IST
PSC Exam Scam: പിഎസ്‌സി പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട്: അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘം; നേതൃത്വം നൽകാൻ ഐജി അജിതാ ബീഗം
Image Credit: PSC | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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