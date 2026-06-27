Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /Pulse Polio Immunization: കുട്ടിക്ക് 5 വയസിൽ താഴെയാണോ? മറക്കേണ്ട, സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ പൾസ് പോളിയോ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ; ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പ്

Pulse Polio Immunization: കുട്ടിക്ക് 5 വയസിൽ താഴെയാണോ? മറക്കേണ്ട, സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ പൾസ് പോളിയോ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ; ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പ്

Pulse Polio Imuunization Day: 19.8ലക്ഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് നാളെ പൾസ് പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് നൽകുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 27, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:39 PM IST
Pulse Polio Immunization: കുട്ടിക്ക് 5 വയസിൽ താഴെയാണോ? മറക്കേണ്ട, സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ പൾസ് പോളിയോ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ; ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പ്
Image Credit: Pulse Polio | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
പുതിയ ഷി​ഗെല്ല കേസുകൾ, 10 പേർക്ക് കൂടി രോഗബാധ; നിപയിൽ ആശ്വാസം
Shigella1 hr ago
2
Pulse polio immunization2 hrs ago
3
Khalistani Terror Attack3 hrs ago
4
US Iran Conflict10:34 AM IST
5
KEAM 20269:13 AM IST