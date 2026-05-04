Puthuppally Election Result 2026: ഫ്ലെക്സുകളില്ല, പോസ്റ്ററുകളില്ല! എന്നിട്ടും കൈവിടാതെ പുതുപ്പള്ളി; അരലക്ഷം കടന്ന ഭൂരിപക്ഷം, ചാണ്ടി ഉമ്മന് ചരിത്ര വിജയം

കോട്ടയം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ കാലത്ത് എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികളും തങ്ങളുടെ വിജയത്തിനായി പോസ്റ്ററുകളും ഫ്ലക്സുകളുമൊക്കെ വച്ച് കളം നിറഞ്ഞപ്പോൾ വ്യത്യസ്തനായത് പുതുപ്പള്ളിയുടെ സ്വന്തം ചാണ്ടി ഉമ്മൻ ആയിരുന്നു. ഫ്ലക്സുകളോ, പോസ്റ്ററുകളോ ഒന്നുമില്ലാതെ, കലാശ കൊട്ട് പോലും നടത്താതെ ഒരു സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പുതുപ്പള്ളിയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കിറങ്ങിചെന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ.
അരനൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം ഉമ്മൻചാണ്ടിയില്ലാതെ പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലം നേരിട്ട ആദ്യ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്. വോട്ടെണ്ണലിന്റെ തുടക്കം മുതൽ വ്യക്തമായ ലീഡ് നിലനിർത്തിയ യുഡിഎപ് സ്ഥാനാർത്ഥി ചാണ്ടി ഉമ്മൻ മിന്നും വിജയമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. അരലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ ജയിച്ചത്. 52,907 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത്. തന്റെ തന്നെ മുൻപത്തെ ഭൂരിപക്ഷം തകർത്തുകൊണ്ടാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ വീണ്ടും നിയമസഭയിലേക്കെത്തുന്നത്.
എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി കെ.എം. രാധാകൃഷ്ണൻ, ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർഥി രവീന്ദ്രനാഥ് വാകത്താനം എന്നിവർക്ക് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും ചാണ്ടി ഉമ്മന് വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ സാധിച്ചില്ല. ചുവരെഴുത്തുകളും സൈക്കിൾ പ്രചാരണവും മാത്രമായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ ആയുധം. പ്രചാരണത്തിനായി മാറ്റിവെച്ച തുക മണ്ഡലത്തിൽ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നിർമിച്ചുനൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പോസ്റ്ററുകളും മറ്റും വേണ്ടെന്ന് വച്ചത്.
ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം 2023ൽ നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 37,719 വോട്ടുകൾക്കാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ ജയിച്ചത്. ഇക്കുറി ഈ ഭൂരിപക്ഷവും കടന്ന് പുതുപ്പള്ളിയുടെ ഹൃദയവും കവർന്ന് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്.
