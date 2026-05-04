English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Kerala
  • Puthuppally Election Result 2026: ഫ്ലെക്സുകളില്ല, പോസ്റ്ററുകളില്ല! എന്നിട്ടും കൈവിടാതെ പുതുപ്പള്ളി; അരലക്ഷം കടന്ന ഭൂരിപക്ഷം, ചാണ്ടി ഉമ്മന് ചരിത്ര വിജയം

Puthuppally Election Result 2026: ഫ്ലെക്സുകളില്ല, പോസ്റ്ററുകളില്ല! എന്നിട്ടും കൈവിടാതെ പുതുപ്പള്ളി; അരലക്ഷം കടന്ന ഭൂരിപക്ഷം, ചാണ്ടി ഉമ്മന് ചരിത്ര വിജയം

സൈക്കിൾ പ്രകടനവും ചുവരെഴുത്തും മാത്രമായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി ചാണ്ടി ഉമ്മൻ ഉപയോ​ഗിച്ചത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : May 4, 2026, 05:25 PM IST
  • എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി കെ.എം. രാധാകൃഷ്ണൻ, ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർഥി രവീന്ദ്രനാഥ് വാകത്താനം എന്നിവർക്ക് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും ചാണ്ടി ഉമ്മന് വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ സാധിച്ചില്ല.
  • ചുവരെഴുത്തുകളും സൈക്കിൾ പ്രചാരണവും മാത്രമായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ ആയുധം.

Read Also

  1. Aranmula Election Result 2026: ആറന്‍മുളയില്‍ വീണ ജോര്‍ജ്ജ് തോറ്റു; അബിന്‍ വര്‍ക്കിയ്ക്ക് ഗംഭീര വിജയം

Trending Photos

Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ആശ്വാസത്തിന്റെ ദിനം; കുംഭ രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ആശ്വാസത്തിന്റെ ദിനം; കുംഭ രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങാൻ പ്ലാനുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ നിരക്കറിഞ്ഞ് പോകാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങാൻ പ്ലാനുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ നിരക്കറിഞ്ഞ് പോകാം...
Gold Rate Kerala Today: സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങാന്‍ പോകുവാണോ? ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ്ണവില അറിയാം
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങാന്‍ പോകുവാണോ? ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ്ണവില അറിയാം
Kerala SM-53 Lottery Result: ഈ ഞായറാഴ്ച്ച ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Samrudhi Lottery
Kerala SM-53 Lottery Result: ഈ ഞായറാഴ്ച്ച ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Puthuppally Election Result 2026: ഫ്ലെക്സുകളില്ല, പോസ്റ്ററുകളില്ല! എന്നിട്ടും കൈവിടാതെ പുതുപ്പള്ളി; അരലക്ഷം കടന്ന ഭൂരിപക്ഷം, ചാണ്ടി ഉമ്മന് ചരിത്ര വിജയം

കോട്ടയം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ കാലത്ത് എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികളും തങ്ങളുടെ വിജയത്തിനായി പോസ്റ്ററുകളും ഫ്ലക്സുകളുമൊക്കെ വച്ച് കളം നിറ‍ഞ്ഞപ്പോൾ വ്യത്യസ്തനായത് പുതുപ്പള്ളിയുടെ സ്വന്തം ചാണ്ടി ഉമ്മൻ ആയിരുന്നു. ഫ്ലക്സുകളോ, പോസ്റ്ററുകളോ ഒന്നുമില്ലാതെ, കലാശ കൊട്ട് പോലും നടത്താതെ ഒരു സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പുതുപ്പള്ളിയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കിറങ്ങിചെന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ. 

Add Zee News as a Preferred Source

അരനൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം ഉമ്മൻചാണ്ടിയില്ലാതെ പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലം നേരിട്ട ആദ്യ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്. വോട്ടെണ്ണലിന്റെ തുടക്കം മുതൽ വ്യക്തമായ ലീഡ് നിലനിർത്തിയ യുഡിഎപ് സ്ഥാനാർത്ഥി ചാണ്ടി ഉമ്മൻ മിന്നും വിജയമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. അരലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ ജയിച്ചത്. 52,907 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത്. തന്റെ തന്നെ മുൻപത്തെ ഭൂരിപക്ഷം തകർത്തുകൊണ്ടാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ വീണ്ടും നിയമസഭയിലേക്കെത്തുന്നത്.

Also Read: Nemom Constituency Result 2026: നേമം വീണ്ടും ബിജെപിക്കൊപ്പം; രാജകീയ വിജയവുമായി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ നിയമസഭയിലേക്ക്!

എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി കെ.എം. രാധാകൃഷ്ണൻ, ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർഥി രവീന്ദ്രനാഥ് വാകത്താനം എന്നിവർക്ക് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും ചാണ്ടി ഉമ്മന് വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ സാധിച്ചില്ല. ചുവരെഴുത്തുകളും സൈക്കിൾ പ്രചാരണവും മാത്രമായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ ആയുധം. പ്രചാരണത്തിനായി മാറ്റിവെച്ച തുക മണ്ഡലത്തിൽ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നിർമിച്ചുനൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പോസ്റ്ററുകളും മറ്റും വേണ്ടെന്ന് വച്ചത്.

ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം 2023ൽ നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 37,719 വോട്ടുകൾക്കാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ ജയിച്ചത്. ഇക്കുറി ഈ ഭൂരിപക്ഷവും കടന്ന് പുതുപ്പള്ളിയുടെ ഹൃദയവും കവർന്ന് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kerala Assembly Election Results 2026Puthuppally Constituency ResultChandy Oommenകേരള നിയമസഭ തെര‍ഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2026പുതുപ്പള്ളി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2026

Trending News