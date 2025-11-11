Zoological Park: തെരുവുനായ ആക്രമണത്തിൽ 10 മാനുകൾ ചത്തു; സംഭവം തൃശൂർ പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ

തൃശൂർ: പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണത്തിൽ 10 മാനുകൾ ചത്തു. തൃശൂരിലെ പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലെ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ആവാസവ്യവസ്ഥയിലാണ് മാനുകളെ പാർപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെയാണ് തെരുവുനായ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.
ഗുരുതര സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നാണ് വിവരം. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ പരിശോധനയും അന്വേഷണവും നടത്തുന്നതിന് ഡോ. അരുൺ സക്കറിയയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം തൃശൂരിലേക്ക് തിരിച്ചു. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കാണിത്.
രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഡിസൈനർ സൂ, ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കുകളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ളത് എന്നീ നേട്ടങ്ങളോടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സൂ നാടിന് സമർപ്പിച്ചത്.
