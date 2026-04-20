  • PV Anvar quits TMC: തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് പി.വി അൻവർ; പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കും

PV Anvar quits TMC: തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് പി.വി അൻവർ; പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കും

തൃണമുൽ കോൺഗ്രസുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്ത് പി വി അൻവർ.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 20, 2026, 03:31 PM IST
  • യുഡിഎഫിനൊപ്പം കൂടുതൽ ചേർന്ന് മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും നേതൃത്വവുമായി ആശയ വിനിമയം നടത്തിയെന്നും അന്‍വര്‍ വ്യക്തമാക്കി.
  • സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് അൻവർ പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്ന വിവരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

Read Also

  1. Malappuram News: മലപ്പുറത്തും കൃഷ്ണന് മുന്നിൽ ചിക്കൻ മന്തിയുടെ ചിത്രം വെച്ച് വിഷു ആശംസ പോസ്റ്റർ; കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

Trending Photos

Budhaditya Rajayoga: സൂര്യ-ബുധ സംഗമത്തിലൂടെ ബുധാദിത്യാ യോഗം; ഏപ്രിൽ 30 മുതൽ ഇവരെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
10
Budhaditya Rajayoga
Budhaditya Rajayoga: സൂര്യ-ബുധ സംഗമത്തിലൂടെ ബുധാദിത്യാ യോഗം; ഏപ്രിൽ 30 മുതൽ ഇവരെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Gold Rate Kerala Today: അക്ഷയ തൃതീയയിൽ സ്വർണ വ്യാപാരം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: അക്ഷയ തൃതീയയിൽ സ്വർണ വ്യാപാരം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...
Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണനിരക്ക്; ഇന്നത്തെ വിലയറിയാം
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണനിരക്ക്; ഇന്നത്തെ വിലയറിയാം
Kerala BT-50 Lottery Result Today: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം...
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT-50 Lottery Result Today: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം...
PV Anvar quits TMC: തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് പി.വി അൻവർ; പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കും

മലപ്പുറം: തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വിടാൻ പി വി അൻവർ. ഈ മാസം 15നുള്ളിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. യുഡിഎഫിനോടൊപ്പം നിലയുറപ്പിക്കുന്ന പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസുമായും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കും.

Also Read: Thrissur News: പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ച കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ വീണ്ടും പാമ്പ്; കോടാലിയിൽ പരിഭ്രാന്തി

യുഡിഎഫിനൊപ്പം കൂടുതൽ ചേർന്ന് മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും നേതൃത്വവുമായി ആശയ വിനിമയം നടത്തിയെന്നും അന്‍വര്‍ വ്യക്തമാക്കി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് അൻവർ പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്ന വിവരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 

പി.വി അൻവറിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (AlTC) കേരള ഘടകത്തിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം ഇന്ന് എറണാകുളം കളമശ്ശേരി സീ പാർക്ക് ഹോട്ടലിൽ ചേർന്നു.
ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉരുത്തിരിയുന്ന സവിശേഷ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത്,തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന നിലയിൽ മുന്നോട്ടുപോകേണ്ടതില്ല എന്ന പ്രമേയം യോഗം ഐകകണ്ഠ്യേന  അംഗീകരിച്ചു.ഇതോടുകൂടി ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന കൺവീനർ എന്ന സ്ഥാനം ഞാൻ രാജിവെക്കുന്നതായും,തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വവുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധവും വിച്ഛേദിക്കുന്നതായും അറിയിക്കുന്നു.
സംസ്ഥാനത്തിന് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ മതേതര - ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാന പാർട്ടിക്ക് രൂപം നൽകാനും,ദേശീയതലത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും,ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തോട് സമരസപ്പെടുന്ന ആശയ ഘടനയുള്ള പുതിയ സംവിധാനം മെയ് രണ്ടാം വാരത്തോടുകൂടി പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനും മുഴുവൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളുടെയും പിന്തുണയോടെ തീരുമാനിച്ച വിവരം അറിയിക്കുന്നു.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

