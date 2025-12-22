English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • UDF: പിവി അൻവറും സി കെ ജാനുവും യുഡിഎഫിലേക്ക്; വിഎസ്ഡിപിയും യുഡിഎഫിൻ്റെ ഭാഗമാകും

 പി വി അൻവറിനെയും, സി കെ ജാനുവിനെയും അസോസിയേറ്റ് അംഗങ്ങളാക്കാൻ യുഡിഎഫ് യോഗത്തിൽ ധാരണയായി. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 22, 2025, 02:53 PM IST
  • വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായ് ആണ് തീരുമാനം.
  • സി കെ ജാനുവും, വിഷ്ണുപുരം ചന്ദ്രശേഖരനും എൻഡിഎ ഘടക കക്ഷികളായിരുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം: പി വി അൻവറിനെയും, സി കെ ജാനുവിനെയും അസോസിയേറ്റ് അംഗങ്ങളാക്കാൻ യുഡിഎഫ് യോഗത്തിൽ ധാരണയായി. കൂടാതെ വിഷ്ണുപുരം ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ വിഎസ്ഡിപിയും യുഡിഎഫിൻ്റെ ഭാഗമാകും. കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി വിഭാഗം നിലപാട് പറയട്ടെ എന്നും, അങ്ങോട്ട് പോയി ചർച്ച ചെയ്യില്ലെന്നുമാണ് തീരുമാനം. സി കെ ജാനുവും, വിഷ്ണുപുരം ചന്ദ്രശേഖരനും എൻഡിഎ ഘടക കക്ഷികളായിരുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായ് ആണ് തീരുമാനം.

