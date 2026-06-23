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ഖത്തർ ​ഗ്യാസ് പ്ലാന്റിലെ അപകടത്തിൽ കോഴിക്കോട് സ്വദേശി മരിച്ചു; മരിച്ചത് 12 ഇന്ത്യക്കാർ

Qatar gas factory explosion: കോഴിക്കോട് നാദാപുരം പുറമേരി സ്വദേശിയായ കളരിയുള്ളതിൽ അർജുൻ (30) ആണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 23, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:09 PM IST
ഖത്തർ ​ഗ്യാസ് പ്ലാന്റിലെ അപകടത്തിൽ കോഴിക്കോട് സ്വദേശി മരിച്ചു; മരിച്ചത് 12 ഇന്ത്യക്കാർ
Image Credit: Qatar | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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