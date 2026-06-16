Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /R Sreelekha: ഷെയ്ൻ നിഗത്തിന്റെ ആ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ തന്റെ കഥകൾ മോഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയത്; പേരിൽ പോലും സാമ്യം, ആർ. ശ്രീലേഖയുടെ ആരോപണം

R Sreelekha: 'ഷെയ്ൻ നിഗത്തിന്റെ ആ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ തന്റെ കഥകൾ മോഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയത്'; പേരിൽ പോലും സാമ്യം, ആർ. ശ്രീലേഖയുടെ ആരോപണം

തന്റെ കഥകൾ മോഷ്ടിച്ച് കൊണ്ട് ചെയ്ത സിനിമകളാണ് ഷെയ്ൻ നി​ഗത്തിന്റെ ദൃഢവും ഭൂതകാലവുമെന്ന് ആർ ശ്രീലേഖ.

Written ByKarthika V
Published: Jun 16, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:15 PM IST
R Sreelekha: 'ഷെയ്ൻ നിഗത്തിന്റെ ആ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ തന്റെ കഥകൾ മോഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയത്'; പേരിൽ പോലും സാമ്യം, ആർ. ശ്രീലേഖയുടെ ആരോപണം
Image Credit: R Sreelekha | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ഷെയ്ൻ നിഗത്തിന്റെ ആ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ തന്റെ കഥകൾ മോഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയത്; ആർ. ശ്രീലേഖ
R Sreelekha10 min ago
2
NEET32 min ago
3
Assembly Elections1 hr ago
4
Sarpreet Singh1 hr ago
5
FIFA world cup 20262 hrs ago