English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • 'കേരളത്തിലേത് വൃത്തികെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തനം'; വിമർശിച്ച് ആർ ശ്രീലേഖ, മേയ‍ർ സ്ഥാനം ലഭിക്കാത്തതിൽ അതൃപ്തിയില്ലെന്നും കൗൺസിലർ

'കേരളത്തിലേത് വൃത്തികെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തനം'; വിമർശിച്ച് ആർ ശ്രീലേഖ, മേയ‍ർ സ്ഥാനം ലഭിക്കാത്തതിൽ അതൃപ്തിയില്ലെന്നും കൗൺസിലർ

മഹത്തായ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനമാണുള്ളതെന്നും ശ്രീലേഖ കുറിച്ചു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 5, 2026, 05:58 PM IST
  • മേയർ സ്ഥാനം ലഭിക്കാത്തതിൽ തനിക്ക് ഒരു അതൃപ്തിയുമില്ലെന്ന് ശ്രീലേഖയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
  • അന്നുമില്ല ഇപ്പോഴും തനിക്ക് അതിൽ അതൃപ്തിയില്ല എന്നാണ് കൗൺസിലർ പറയുന്നത്.
  • മഹത്തായ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനം മാത്രമെന്നും ശ്രീലേഖ കുറിച്ചു

Read Also

  1. R Sreelekha: 'മേയർ ആക്കുമെന്ന ഉറപ്പിലാണ് മത്സരിച്ചത്'; അതൃപ്തി തുറന്നുപറഞ്ഞ് ആർ ശ്രീലേഖ

Trending Photos

BT-36 Kerala Lottery Result Today: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം...
5
Kerala Lottery Result
BT-36 Kerala Lottery Result Today: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം...
Gajalakshmi Rajayoga: വ്യാഴ-ശുക്ര സംയോ​ഗം, 2026ന്റെ പകുതിയോടെ ​ഗജലക്ഷ്മി രാജയോ​ഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇനി കോടീശ്വര യോഗം!
10
Gajalakshmi Rajayoga 2026
Gajalakshmi Rajayoga: വ്യാഴ-ശുക്ര സംയോ​ഗം, 2026ന്റെ പകുതിയോടെ ​ഗജലക്ഷ്മി രാജയോ​ഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇനി കോടീശ്വര യോഗം!
Gold Price 1 Lakh Today: വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷം കടന്ന് സ്വര്‍ണ്ണവില; ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം
5
Gold price
Gold Price 1 Lakh Today: വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷം കടന്ന് സ്വര്‍ണ്ണവില; ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല
'കേരളത്തിലേത് വൃത്തികെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തനം'; വിമർശിച്ച് ആർ ശ്രീലേഖ, മേയ‍ർ സ്ഥാനം ലഭിക്കാത്തതിൽ അതൃപ്തിയില്ലെന്നും കൗൺസിലർ

തിരുവനന്തപുരം: ‌കോര്‍പ്പറേഷൻ മേയര്‍ സ്ഥാനത്തിൽ മലക്കം മറി‍ഞ്ഞ് ബിജെപി കൗണ്‍സിലർ ആർ ശ്രീലേഖ. മേയർ സ്ഥാനം ലഭിക്കാത്തതിൽ തനിക്ക് ഒരു അതൃപ്തിയുമില്ലെന്ന് ശ്രീലേഖയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. അന്നുമില്ല ഇപ്പോഴും തനിക്ക് അതിൽ അതൃപ്തിയില്ല എന്നാണ് കൗൺസിലർ പറയുന്നത്. മഹത്തായ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനം മാത്രമെന്നും ശ്രീലേഖ കുറിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷൻ മേയര്‍ സ്ഥാനം ലഭിക്കാത്തതിലെ അതൃപ്തി നേരത്തെ തുറന്ന് പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീലേഖയുടെ മലക്കം മറിയൽ.

Add Zee News as a Preferred Source

മാധ്യമങ്ങളാണ് വാർത്ത വളച്ചൊടിക്കുന്നതെന്നും വൃത്തികെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തനമാണ് കേരളത്തിലെന്നും ശ്രീലേഖ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

Also Read: Actor Punnapra Appachan Died: നടൻ പുന്നപ്ര അപ്പച്ചൻ അന്തരിച്ചു; മരണം വീണ് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ

ആർ ശ്രീലേഖയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്:

വൃത്തികെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തനമാണ് കേരളത്തിൽ!
ഇന്ന് എന്നെ ഓഫീസിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ ശല്യം ചെയ്ത് പുറകെ നടന്നു ചോദ്യം ചോദിച്ച് harass ചെയ്ത മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ ചിലർ edit ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം കാണിച്ച് അവരുടെ കള്ളക്കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു... വിവാദങ്ങൾ വെറുതെ വിറ്റ് 'കാശ്' (rating) ആക്കാൻ!  ഇതൊക്കെ കാണുന്ന പാവം മലയാളികൾ ചിലരെങ്കിലും അത് വിശ്വസിക്കുന്നു! 
ഹാ കഷ്ടം! 
ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു- മാപ്രകൾ എന്ത് കള്ളം പറഞ്ഞാലും, 
എനിക്ക് ഒരതൃപ്തിയും ഇല്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ഇല്ല. 
മഹത്തായ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനം മാത്രം! 

ആർ ശ്രീലേഖ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് - 

മത്സരിക്കാന്‍ താന്‍ വിസമ്മതിച്ചിരുന്നുവെന്നും താനായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുഖം എന്നും സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടയാളെന്നുമാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നതെന്നുമാണ് ശ്രീലേഖ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാല്‍ കൗണ്‍സിലര്‍ ആകേണ്ട സാഹചര്യത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി പറഞ്ഞത് അംഗീകരിച്ച് നിന്നുവെന്നും അങ്ങനെതന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതും അത്തരമൊരു ചിത്രമാണ് എല്ലായിടത്തും കൊടുത്തിരുന്നതുമെന്നും ശ്രീലേഖ തുറന്നടിച്ചു. എല്ലാ പത്രങ്ങളുടെയും ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും തന്നെയാണ് വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നും എന്തോ കാരണങ്ങള്‍ക്കൊണ്ട് അവസാനനിമിഷം മാറിയന്നും ശ്രീലേഖ പറ‍ഞ്ഞു.

രാജേഷിന് ഭേദപ്പെട്ട രീതിയില്‍ മേയറായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നും ആശയ്ക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നും കേന്ദ്രത്തിന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് അത്തരമൊരു തീരുമാനം വന്നതെന്നാണ് തന്റെ കണക്കുകൂട്ടലെന്നും ശ്രീലേഖ പ്രതികരിച്ചു. കേന്ദ്രനേതൃത്വം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോള്‍ എതിര്‍ത്തുനിന്ന് പോടാ പുല്ലേയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ഓടാന്‍ പറ്റില്ലെന്നും ശ്രീലേഖ തുറന്നു പറഞ്ഞു. തന്നെ ജയിപ്പിച്ച ആളുകളുണ്ടെന്നും അവരോട് തനിക്ക് ആത്മാര്‍ത്ഥതയും കൂറുമുണ്ടെന്നും അതിനാലാണ് അഞ്ച് വര്‍ഷത്തേക്ക് കൗണ്‍സിലറായി തുടരാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്നും ചിലപ്പോള്‍ അത് നല്ലതിനായിരിക്കുമെന്നും ശ്രീലേഖ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

R. SreelekhaBJP Councilorആർ ശ്രീലേഖബിജെപി കൗൺസിലർ

Trending News