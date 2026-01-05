R Sreelekha: 'മേയർ ആക്കുമെന്ന ഉറപ്പിലാണ് മത്സരിച്ചത്'; അതൃപ്തി തുറന്നുപറഞ്ഞ് ആർ ശ്രീലേഖ

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനില് മേയര് ആക്കുമെന്ന ഉറപ്പിലാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിച്ചതെന്ന് തുറന്നുപറഞ്ഞ് കൗണ്സിലറും മുന് ഡിജിപിയുമായ ആര് ശ്രീലേഖ. കൗണ്സിലറാകാന് വേണ്ടിയല്ല മത്സരിപ്പിച്ചതെന്നും ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടപെടലിലാണ് അവസാനം വിവി രാജേഷ് മേയറും ആശാ നാഥ് ഡെപ്യൂട്ടി മേയറും ആയതെന്ന് ശ്രീലേഖ പറഞ്ഞു. ഓണ്ലൈന് മാധ്യമത്തോടായിരുന്നു ശ്രീലേഖയുടെ പ്രതികരണം.
മത്സരിക്കാന് താന് വിസമ്മതിച്ചിരുന്നുവെന്നും താനായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുഖം എന്നും സ്ഥാനാര്ത്ഥികള്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവര്ത്തിക്കേണ്ടയാളെന്നുമാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നതെന്നും ശ്രീലേഖ പറഞ്ഞു. എന്നാല് കൗണ്സിലര് ആകേണ്ട സാഹചര്യത്തില് പാര്ട്ടി പറഞ്ഞത് അംഗീകരിച്ച് നിന്നുവെന്നും അങ്ങനെതന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതും അത്തരമൊരു ചിത്രമാണ് എല്ലായിടത്തും കൊടുത്തിരുന്നതുമെന്നും ശ്രീലേഖ തുറന്നടിച്ചു. എല്ലാ പത്രങ്ങളുടെയും ചര്ച്ചകള്ക്കും തന്നെയാണ് വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നും എന്തോ കാരണങ്ങള്ക്കൊണ്ട് അവസാനനിമിഷം മാറിയന്നും ശ്രീലേഖ പറഞ്ഞു.
രാജേഷിന് ഭേദപ്പെട്ട രീതിയില് മേയറായി പ്രവര്ത്തിക്കാന് കഴിയുമെന്നും ആശയ്ക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായി പ്രവര്ത്തിക്കാന് കഴിയുമെന്നും കേന്ദ്രത്തിന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് അത്തരമൊരു തീരുമാനം വന്നതെന്നാണ് തന്റെ കണക്കുകൂട്ടലെന്നും ശ്രീലേഖ പ്രതികരിച്ചു. കേന്ദ്രനേതൃത്വം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോള് എതിര്ത്തുനിന്ന് പോടാ പുല്ലേയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ഓടാന് പറ്റില്ലെന്നും ശ്രീലേഖ തുറന്നു പറഞ്ഞു. തന്നെ ജയിപ്പിച്ച ആളുകളുണ്ടെന്നും അവരോട് തനിക്ക് ആത്മാര്ത്ഥതയും കൂറുമുണ്ടെന്നും അതിനാലാണ് അഞ്ച് വര്ഷത്തേക്ക് കൗണ്സിലറായി തുടരാന് തീരുമാനിച്ചതെന്നും ചിലപ്പോള് അത് നല്ലതിനായിരിക്കുമെന്നും ശ്രീലേഖ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
