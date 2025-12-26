Thiruvananthapuram: മേയർ സ്ഥാനം കൈവിട്ടുപോയി; കടുത്ത അതൃപ്തിയിൽ ആർ ശ്രീലേഖ; അനുനയിപ്പിക്കാൻ ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം

തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാന കോർപ്പറേഷനിൽ ബിജെപി ഭരണമുറപ്പിച്ചതോടെ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട മേയർ സ്ഥാനം അവസാന നിമിഷം കൈവിട്ടുപോയതിൽ മുൻ ഡിജിപി ആർ ശ്രീലേഖയ്ക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തി. ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുകയും ശാസ്തമംഗലം വാർഡിൽ നിന്ന് മികച്ച വിജയം നേടുകയും ചെയ്ത ശ്രീലേഖയെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് പാർട്ടി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ അവസാന നിമിഷം വിവി രാജേഷിനെ മേയറാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് ശ്രീലേഖയുടെ അതൃപ്തിയുടെ കാരണം.
മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടുമെന്ന ഉറച്ച പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ശ്രീലേഖ. എന്നാൽ പാർട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര ചർച്ചകൾക്കും ആർഎസ്എസ് ഇടപെടലിനും പിന്നാലെ രാഷ്ട്രീയ പരിചയമുള്ള വിവി രാജേഷിന് നറുക്കുവീഴുകയായിരുന്നു. നഗരഭരണത്തിൽ പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരാൾ വേണമെന്ന വാദമാണ് ശ്രീലേഖയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായത്. തന്റെ അതൃപ്തി അവർ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ നേരിട്ട് അറിയിച്ചതായാണ് സൂചന. തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപി വിജയത്തിന്റെ പ്രധാന മുഖമായിരുന്ന ശ്രീലേഖ ഇടഞ്ഞാൽ, വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം വിലയിരുത്തുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മുതിർന്ന കേന്ദ്ര നേതാക്കൾ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയും അനുനയ ചർച്ചകൾ നടത്തുമെന്നാണ് വിവരം. പാർട്ടിയുടെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ വിഷയം പരിഹരിക്കാനാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നീക്കം.
