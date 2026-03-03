English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sasthamkotta Taluk Hospital: ശ്വാസംമുട്ടലുമായി എത്തിയ പെൺകുട്ടിക്ക് പേവിഷ വാക്സീൻ എടുത്തു; സംഭവം ശാസ്താംകോട്ട താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ

Sasthamkotta Taluk Hospital: ശ്വാസംമുട്ടലുമായി എത്തിയ പെൺകുട്ടിക്ക് പേവിഷ വാക്സീൻ എടുത്തു; സംഭവം ശാസ്താംകോട്ട താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ

Sasthamkotta Taluk Hospital: ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെയാണ് ശ്വാസംമുട്ടലിനെ തുടർന്ന് മൈനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിനിയായ 18കാരി ഒപി വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സ തേടി എത്തിയത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 3, 2026, 01:02 PM IST
  • തെരുവുനായ കടിച്ചു പരുക്കേറ്റ ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ ആൾക്ക് എടുക്കാനായി വച്ചിരുന്ന വാക്സീൻ ആണ് പെൺകുട്ടിക്ക് കുത്തിവച്ചത്.
  • അബദ്ധം മനസ്സിലായതോടെ നഴ്സ് ക്ഷമാപണം നടത്തുകയായിരുന്നു.
  • പെൺകുട്ടിക്ക് ഒപ്പമുള്ള ബന്ധുക്കൾ പ്രതിഷേധിച്ചതോടെ ആശുപത്രി അധിക‍ൃതർ എത്തി ചർച്ച നടത്തി.

Sasthamkotta Taluk Hospital: ശ്വാസംമുട്ടലുമായി എത്തിയ പെൺകുട്ടിക്ക് പേവിഷ വാക്സീൻ എടുത്തു; സംഭവം ശാസ്താംകോട്ട താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ

ശ്വാസംമുട്ടലിനെ തുടർന്നു ചികിത്സ തേടിയ പെൺകുട്ടിക്ക് പേവിഷബാധയ്ക്കുള്ള വാക്സീൻ എടുത്തു. ശാസ്താംകോട്ട താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലാണ് സംഭവം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെയാണ് ശ്വാസംമുട്ടലിനെ തുടർന്ന് മൈനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിനിയായ 18കാരി ഒപി വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സ തേടി എത്തിയത്. അമ്മയ്ക്ക് ഒപ്പമാണ് പെൺകുട്ടി ചികിത്സ തേടിയെത്തിയത്. ഇവര്‍ക്ക് ഇന്‍ജക്‌ഷന്‍ എടുക്കാൻ ഡോക്ടര്‍ നിർദേശിച്ചതോടെ കുറിപ്പുമായി ഇഞ്ചക്ഷൻ മുറിയിലെത്തി.

ഇതേ സമയം തെരുവു നായയുടെ കടിയേറ്റ് മറ്റൊരാളും ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തി. തുടർന്ന്, ഇയാൾക്ക് നൽകേണ്ട പേവിഷ പ്രതിരോധ മരുന്ന് ആളുമാറി പെൺകുട്ടിക്ക് നൽകുകയായിരുന്നു. തെരുവുനായ കടിച്ചു പരുക്കേറ്റ ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ ആൾക്ക് എടുക്കാനായി വച്ചിരുന്ന വാക്സീൻ ആണ് പെൺകുട്ടിക്ക് കുത്തിവച്ചത്. അബദ്ധം മനസ്സിലായതോടെ നഴ്സ് ക്ഷമാപണം നടത്തുകയായിരുന്നു. പെൺകുട്ടിക്ക് ഒപ്പമുള്ള ബന്ധുക്കൾ പ്രതിഷേധിച്ചതോടെ ആശുപത്രി അധിക‍ൃതർ എത്തി ചർച്ച നടത്തി.

വാക്സിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഡോസ് ആണ് ആളുമാറി പെൺകുട്ടിക്ക് നൽകിയതെന്നും ഇത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ലെന്നും ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു. ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന നഴ്സുമാരെ മാറ്റി നിർത്തിയെന്നും അന്വേഷണത്തിനായി ഡോക്ടർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി എൻക്വയറി കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പെൺകുട്ടിക്ക് ശ്വാസംമുട്ടലിനുള്ള ഇൻജക്‌ഷൻ നൽകിയെന്നും നിരീക്ഷണത്തിനായി ഇന്നു വീണ്ടും എത്താൻ പറഞ്ഞതായും ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ഉൾപ്പെട്ട അന്വേഷണ സംഘം നാളെ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും. സംഭവത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.

 

