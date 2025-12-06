English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rahul Easwar: 'വിശക്കുന്നു'; കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതോടെ സത്യഗ്രഹം അവസാനിപ്പിച്ച് രാഹുൽ ഈശ്വർ

Rahul Easwar: 'വിശക്കുന്നു'; കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതോടെ സത്യഗ്രഹം അവസാനിപ്പിച്ച് രാഹുൽ ഈശ്വർ

Rahul Easwar: ആശുപത്രി സെല്ലിൽ കഴിയുന്ന രാഹുൽ വിശക്കുന്നുവെന്നും ആഹാരം കഴിക്കാമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറയുകയുമായിരുന്നു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 6, 2025, 09:05 PM IST
  • രാത്രി ഏഴ് മണിയോടെയാണ് നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
  • ഇന്ന് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതോടെയാണ് നിരാഹാരത്തില്‍ നിന്ന് രാഹുല്‍ പിന്മാറിയത്.
  • അപകീർത്തികരമായ പോസ്റ്റുകൾ പിൻവലിക്കാമെന്ന് നേരത്തെ കോടതിയിലും അറിയിച്ചിരുന്നു

Trending Photos

Weekly Horoscope: ഈ വർഷത്തെ അവസാന രാജയോ​ഗം; ഈ രാശിക്കാ‍ർ ഭാ​ഗ്യത്തിൽ ആറാടും!
6
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: ഈ വർഷത്തെ അവസാന രാജയോ​ഗം; ഈ രാശിക്കാ‍ർ ഭാ​ഗ്യത്തിൽ ആറാടും!
Maha Graha Samyogam: മഹാഗ്രഹ സംയോഗം; 2026ൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് വർഷം മുഴുവൻ ഭാഗ്യം
5
Astrology 2026
Maha Graha Samyogam: മഹാഗ്രഹ സംയോഗം; 2026ൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് വർഷം മുഴുവൻ ഭാഗ്യം
Weekly Horoscope: സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ തേടിയെത്തും ഇനിയുള്ള ഏഴ് ദിനങ്ങൾ; സമ്പൂർണ വാരഫലം അറിയാം
12
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ തേടിയെത്തും ഇനിയുള്ള ഏഴ് ദിനങ്ങൾ; സമ്പൂർണ വാരഫലം അറിയാം
Numerology 2026: പുതുവര്‍ഷത്തിലെ ഗുണവും ദോഷവുമെങ്ങനെ? സംഖ്യാശാസ്ത്രഫലം അറിയാം..!
10
Numerology 2026
Numerology 2026: പുതുവര്‍ഷത്തിലെ ഗുണവും ദോഷവുമെങ്ങനെ? സംഖ്യാശാസ്ത്രഫലം അറിയാം..!
Rahul Easwar: 'വിശക്കുന്നു'; കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതോടെ സത്യഗ്രഹം അവസാനിപ്പിച്ച് രാഹുൽ ഈശ്വർ

തിരുവനന്തപുരം: ജയിലിലെ നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് രാഹുൽ ഈശ്വർ. ആശുപത്രി സെല്ലിൽ കഴിയുന്ന രാഹുൽ വിശക്കുന്നുവെന്നും ആഹാരം കഴിക്കാമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറയുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഭക്ഷണം വാങ്ങി നൽകി. രാത്രി ഏഴ് മണിയോടെയാണ് നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഇന്ന് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതോടെയാണ് നിരാഹാരത്തില്‍ നിന്ന് രാഹുല്‍ പിന്മാറിയത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

അപകീർത്തികരമായ പോസ്റ്റുകൾ പിൻവലിക്കാമെന്ന് നേരത്തെ കോടതിയിലും അറിയിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലാണ് രാഹുൽ ഈശ്വർ. അഡീഷനല്‍ ചീഫ് ജുഡീഷ്യല്‍ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് രാഹുലിന്റെ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത്. ഏഴു ദിവസമായി രാഹുൽ ജയിലിലാണ്. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പരാതി നല്‍കിയ യുവതിയെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിലൂടെ അപമാനിച്ചെന്ന കേസിലാണ് രാഹുൽ ഈശ്വർ അറസ്റ്റിലായത്. അറസ്റ്റിലായതോടെ ജയിലിൽ നിരാഹാര സമരം തുടരുകയായിരുന്നു രാഹുല്‍. 

രാഹുൽ ഈശ്വർ നൽകിയ ജാമ്യഹര്‍ജി കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് ഹർജി തള്ളിയത്. കേസിലെ എഫ്ഐആർ വായിക്കുക മാത്രമാണ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്തതെന്നും പരാതിക്കാരിയെ അവഹേളിക്കുന്ന ഒന്നും ഇതിൽ ഇല്ലെന്നും രാഹുൽ ഈശ്വർ വാദിച്ചിരുന്നു. പോസ്റ്റ് പിൻവലിക്കാമെന്നും രാഹുലിന്റെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു.

എന്നാൽ രാഹുൽ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നും വീണ്ടും കസ്റ്റിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു. ഇരകളെ അവഹേളിച്ഛ് മുമ്പും രാഹുൽ പോസ്റ്റുകൾ ഇട്ടിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ കേസിൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിനു തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുമെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു. ഇത് കണക്കിലെടുത്താണ് കോടതി ഹർജി തള്ളിയത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Rahul EaswarBail DeniedSatyagraha

Trending News