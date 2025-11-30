English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rahul Easwar: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പരാതി നൽകിയ യുവതിയെ അപമാനിച്ചു; രാഹുൽ ഈശ്വർ കസ്റ്റഡിയിൽ

 സൈബർ അധിക്ഷേപം നടത്തിയ പരാതിയിൽ രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ കസറ്റഡിയിലെടുത്ത് പൊലീസ്.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 30, 2025, 05:44 PM IST
  • രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പരാതി നൽകിയ യുവതിയെ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ അധിക്ഷേപിച്ചതിനെതിരെ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി.
  • എആർ ക്യാമ്പിലാണ് രാഹുലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്.

Rahul Easwar: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പരാതി നൽകിയ യുവതിയെ അപമാനിച്ചു; രാഹുൽ ഈശ്വർ കസ്റ്റഡിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: സൈബർ അധിക്ഷേപം നടത്തിയ പരാതിയിൽ രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ കസറ്റഡിയിലെടുത്ത് പൊലീസ്. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പരാതി നൽകിയ യുവതിയെ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ അധിക്ഷേപിച്ചതിനെതിരെ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി. യുവതിയുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ പുറത്ത് പറയുകയും, 12 അധിക്ഷേപ വീഡിയോകൾ ചെയ്യുകയും, വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുന്ന പരാമർശങ്ങൾ നടത്തി. എആർ ക്യാമ്പിലാണ് രാഹുലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. 

