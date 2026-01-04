English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rahul Easwar: രാഹുൽ ഈശ്വറിനെതിരെ പരാതിയുമായി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കേസിലെ പരാതിക്കാരി

Rahul Easwar New Case: രാഹുൽ ഈശ്വർ ജാമ്യവ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചെന്നാണ് യുവതി പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 4, 2026, 02:53 PM IST
  • എഐജിക്കാണ് യുവതി പരാതി നൽകിയത്
  • പരാതി സൈബർ പോലീസിന് കൈമാറി

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ ഈശ്വറിനെതിരെ പരാതി നൽകി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കേസിലെ പരാതിക്കാരിയായ യുവതി. ജാമ്യ വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് യുവതി പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

രാഹുൽ ഈശ്വർ വീണ്ടും യുവതിക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. എഐജിക്കാണ് യുവതി പരാതി നൽകിയത്. യുവതിയുടെ പരാതി സൈബർ പോലീസിന് കൈമാറി.

സംഭവത്തിൽ രാഹുൽ ഈശ്വർ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചോയെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. പരാതിക്കാരിയെ അധിക്ഷേപിക്കരുതെന്നായിരുന്നു രാഹുൽ ഈശ്വറിന് നൽകിയിരുന്ന ജാമ്യ വ്യവസ്ഥ.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

