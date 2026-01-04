Rahul Easwar: രാഹുൽ ഈശ്വറിനെതിരെ പരാതിയുമായി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കേസിലെ പരാതിക്കാരി

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ ഈശ്വറിനെതിരെ പരാതി നൽകി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കേസിലെ പരാതിക്കാരിയായ യുവതി. ജാമ്യ വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് യുവതി പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
രാഹുൽ ഈശ്വർ വീണ്ടും യുവതിക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. എഐജിക്കാണ് യുവതി പരാതി നൽകിയത്. യുവതിയുടെ പരാതി സൈബർ പോലീസിന് കൈമാറി.
സംഭവത്തിൽ രാഹുൽ ഈശ്വർ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചോയെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. പരാതിക്കാരിയെ അധിക്ഷേപിക്കരുതെന്നായിരുന്നു രാഹുൽ ഈശ്വറിന് നൽകിയിരുന്ന ജാമ്യ വ്യവസ്ഥ.
