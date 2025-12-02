Rahul Easwar Hunger Strike: നിരാഹര സമരത്തിലെന്ന് രാഹുൽ ഈശ്വർ; കൂടുതൽ നിരീക്ഷണത്തിന് സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി നൽകിയ യുവതിയെ അധിക്ഷേപിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി. നിരാഹര സമരത്തിലാണെന്നറിയിച്ച രാഹുലിനെ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന കാരണത്താലാണ് പൂജപ്പുര ജില്ലാ ജയിലിൽ നിന്ന് സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ മാറ്റിയത്. താൻ നിരാഹര സമരത്തിലാണെന്ന് രാഹുൽ സൂപ്രണ്ടിന് എഴുതി നൽകിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് ജയിൽ മാറ്റം.
സെൻട്രൽ ജയിലിൽ രാഹുൽ ഈശ്വറിന് ഡോക്ടറുടെ സേവനവും ലഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചാണ് നിലവിൽ രാഹുൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്നത്. ഇന്നലെ രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയ കോടതി 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ താൻ ജയിലിൽ നിരാഹാരമിരിക്കുമെന്ന് രാഹുൽ ഈശ്വർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
Also Read: Rahul Mamkootathil: ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പരാതി നൽകി മറ്റൊരു പെൺകുട്ടി
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോള് ഇത്തരം പോസ്റ്റുകള് ഇട്ടത് ചെറുതായി കാണാൻ ആകില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തത്. തിരുവനന്തപുരം എസിജെഎം കോടതിയാണ് രാഹുലിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്. രാഹുലിനെ ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റം ചുമത്തിയായിരുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ, അറസ്റ്റ് നിയമപരമല്ലെന്ന് രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ വാദം. യുവതിയുടെ പേര് പറയുകയോ ചിത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഈശ്വർ കോടതിയില് വാദിച്ചു.
