English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rahul Easwar Hunger Strike: നിരാഹര സമരത്തിലെന്ന് രാഹുൽ ഈശ്വർ; കൂടുതൽ നിരീക്ഷണത്തിന് സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി

Rahul Easwar Hunger Strike: നിരാഹര സമരത്തിലെന്ന് രാഹുൽ ഈശ്വർ; കൂടുതൽ നിരീക്ഷണത്തിന് സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി

പൂജപ്പുരയിൽ നിന്ന് സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്കാണ് രാഹുൽ ഇശ്വറിനെ മാറ്റയത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 2, 2025, 04:03 PM IST
  • നിരാഹര സമരത്തിലാണെന്നറിയിച്ച രാഹുലിനെ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന കാരണത്താലാണ് പൂജപ്പുര ജില്ലാ ജയിലിൽ നിന്ന് സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ മാറ്റിയത്.
  • താൻ നിരാഹര സമരത്തിലാണെന്ന് രാഹുൽ സൂപ്രണ്ടിന് എഴുതി നൽകിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് ജയിൽ മാറ്റം.

Read Also

  1. Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ബാഗലൂരിലെ റിസോർട്ടിൽ; പൊലീസ് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് മുങ്ങി

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലേ വില മുകളിലേക്ക്! സ്വർണനിരക്ക് ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലേ വില മുകളിലേക്ക്! സ്വർണനിരക്ക് ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും...
Kerala Lottery Result Today (01.12.2025): ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala Lottery Result Today (01.12.2025): ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today (02.12.2025): ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിൽ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala lottery
Kerala Lottery Result Today (02.12.2025): ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിൽ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Labha Drishti Yoga: 164 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശുക്രന്റെ ശക്തമായ യോഗം; ലാഭ ദൃഷ്ടി യോഗത്താൽ ഇവർ സമ്പന്നരാകും
6
Astrology
Labha Drishti Yoga: 164 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശുക്രന്റെ ശക്തമായ യോഗം; ലാഭ ദൃഷ്ടി യോഗത്താൽ ഇവർ സമ്പന്നരാകും
Rahul Easwar Hunger Strike: നിരാഹര സമരത്തിലെന്ന് രാഹുൽ ഈശ്വർ; കൂടുതൽ നിരീക്ഷണത്തിന് സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ലൈം​ഗിക പീഡന പരാതി നൽകിയ യുവതിയെ അധിക്ഷേപിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി. നിരാഹര സമരത്തിലാണെന്നറിയിച്ച രാഹുലിനെ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന കാരണത്താലാണ് പൂജപ്പുര ജില്ലാ ജയിലിൽ നിന്ന് സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ മാറ്റിയത്. താൻ നിരാഹര സമരത്തിലാണെന്ന് രാഹുൽ സൂപ്രണ്ടിന് എഴുതി നൽകിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് ജയിൽ മാറ്റം. 

Add Zee News as a Preferred Source

സെൻട്രൽ ജയിലിൽ രാഹുൽ ഈശ്വറിന് ഡോക്ടറുടെ സേവനവും ലഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചാണ് നിലവിൽ രാഹുൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്നത്. ഇന്നലെ രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയ കോടതി 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ താൻ ജയിലിൽ നിരാഹാരമിരിക്കുമെന്ന് രാഹുൽ ഈശ്വർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

Also Read: Rahul Mamkootathil: ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പരാതി നൽകി മറ്റൊരു പെൺകുട്ടി

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോള്‍ ഇത്തരം പോസ്റ്റുകള്‍ ഇട്ടത് ചെറുതായി കാണാൻ ആകില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തത്. തിരുവനന്തപുരം എസിജെഎം കോടതിയാണ് രാഹുലിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്. രാഹുലിനെ ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റം ചുമത്തിയായിരുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ, അറസ്റ്റ് നിയമപരമല്ലെന്ന് രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ വാദം. യുവതിയുടെ പേര് പറയുകയോ ചിത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഈശ്വർ കോടതിയില്‍ വാദിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Rahul EaswarCentral jailRahul Mamkootathil Case

Trending News