തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ ഈശ്വര് വീണ്ടും റിമാന്ഡിൽ. കസ്റ്റഡി കാലാവധി തീര്ന്നതിനെ തുടര്ന്നാണ് രാഹുലിനെ റിമാന്ഡ് ചെയ്തത്. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പരാതി നൽകിയ യുവതിയെ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ അവഹേളിച്ചെന്ന കേസിലാണ് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് ദിവസമായി രാഹുൽ ഈശ്വര് റിമാന്ഡിൽ കഴിയുന്നത്. ജാമ്യാപേക്ഷ രണ്ടു തവണ തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണൽ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് തള്ളിയിരുന്നു. ജാമ്യാപേക്ഷ ഈ മാസം പതിനഞ്ചിന് കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
പ്രതി അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നും വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നും പാസ് വേഡ് നൽകാത്തതിനാൽ ലാപ് ടോപ്പ് പരിശോധിക്കാനാകുന്നില്ലെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കോടതി റിമാന്ഡ് നോട്ട് എഴുതിയതിനെ തുടര്ന്ന് ഫോര്ട്ട് ആശുപത്രിയിലും തുടര്ന്ന് ഓര്ത്തോ പരിശോധനക്കായി ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും പരിശോധനക്ക് എത്തിച്ചു. കോടതി നിലപാടിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ലെന്നാണ് രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ പ്രതികരണം.
എന്നാല്, കോടതിയില് പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് രാഹുല് ഈശ്വര് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അന്വേഷണവുമായി സഹകരിച്ചെന്നും ജാമ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാര്ത്ഥിക്കുകയാണെന്നും എല്ലാവരും സത്യം മാത്രം പറയണമെന്നും രാഹുല് പറഞ്ഞു. വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കായി എത്തിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം. ജയിലിൽ നിരാഹാരം കിടന്നിരുന്ന രാഹുൽ പിന്നീട് ഉപവാസം അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. നിരാഹാരം നിര്ത്തിയത് കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടര് പറഞ്ഞതിനാലാണ് എന്നാണ് രാഹുൽ വിശദീകരിച്ചത്.
