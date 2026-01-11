English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • VD Satheesan: രാഹുൽ പാർട്ടിക്ക് പുറത്ത്; അയോ​ഗ്യതാ നടപടി വരുമ്പോൾ ആലോചിക്കാമെന്ന് വി.ഡി സതീശൻ

പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ആളാണ് രാഹുലെന്നും വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നും വി.ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 11, 2026, 01:00 PM IST
  • അയോഗ്യത നടപടിക്ക് നിയമോപദേശം തേടുമെന്ന സ്പീക്കർ എഎൻ ഷംസീറിന്റെ പ്രതികരണത്തിലും വി.ഡി സതീശൻ മറുപടി പറഞ്ഞു.
  • അയോ​ഗ്യനാക്കാൻ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് അപ്പോൾ ആലോചിക്കാമെന്നും സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.

കൊച്ചി: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎയുടെ അറസ്റ്റിൽ പ്രതികരിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശൻ. രാഹുൽ പാർട്ടിക്ക് പുറത്താണെന്നും വിഷയത്തിൽ ഒന്നും പറയാനില്ലെന്നും സതീശൻ പ്രതികരിച്ചു. അയോഗ്യത നടപടിക്ക് നിയമോപദേശം തേടുമെന്ന സ്പീക്കർ എഎൻ ഷംസീറിന്റെ പ്രതികരണത്തിലും വി.ഡി സതീശൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. അയോ​ഗ്യനാക്കാൻ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് അപ്പോൾ ആലോചിക്കാമെന്നും സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി. 

പരാതികൾ തുടർച്ചയായി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനത്ത് രാഹുൽ തുടരുന്നത് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുമെന്നാണ് സ്പീക്കർ പ്രതികരിച്ചത്. വിഷയം എത്തിക്സ് ആന്റ് പ്രിവില്ലേജസ് കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്കുമെന്നും അയോഗ്യത നടപടിക്ക് നിയമോപദേശം തേടുമെന്നും ഷംസീർ പറഞ്ഞു. 

Also Read: Third Sexual Assault Case Against Rahul Mamkootathil: മൂന്നാം ബലാത്സംഗ കേസിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ അറസ്റ്റിൽ

മൂന്നാമത്തെ ബലാത്സം​ഗ കേസിൽ ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി 12.30നാണ് പാലക്കാട്ടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് രാ​ഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎയെ എസ്ഐടി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് പത്തനംതിട്ട എആർ ക്യാംപിലെത്തിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തു. നിലവിൽ വൈദ്യ പരിശോധനയക്കായി പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടെ ആശുപത്രി വളപ്പിൽ രാഹുലിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് നടക്കുന്നത്. ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരാണ് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം രാഹുലിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. 

കേസിൽ ബലാത്സം​ഗത്തിന് പുറമെ സാമ്പത്തിക ചൂഷണവും ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. ആഡംബര വസ്തുക്കൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയെന്നും സൗന്ദര്യ വസ്തുക്കളടക്കം രാഹുൽ വാങ്ങിപ്പിച്ചെന്നും യുവതി മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. 

