ന്യൂഡൽഹി: സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ അനാരോഗ്യം കണക്കിലെടുത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കേരള സന്ദർശനം റദ്ദാക്കി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് കോഴിക്കോട് സന്ദർശനം നടത്തേണ്ടിയിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ സോണി ഗാന്ധിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം കേരള സന്ദർശനം റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു. രാഹുലിന് പകരം കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ കോഴിക്കോട്ടെത്തും.
വൈകുന്നേരം 4.30ന് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലാണ് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഖാർഗെ റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
