/Wayanad Poster Controversy: 'പിന്നിൽ കൃത്യമായ ആസൂത്രണം'; രാഹുലിനും പ്രിയങ്കയ്ക്കുമെതിരായ പോസ്റ്റർ ഗൗരവത്തോടെ കണ്ട് ഹൈക്കമാൻഡ്, പോലീസ് അന്വേഷണം‌

മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചകൾക്കിടെ വയനാട്ടിലാണ് രാഹുലിനും പ്രിയങ്കയ്ക്കുമെതിരെ പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.
വയനാട്: മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചകൾക്കിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കും വയനാട്ടിൽ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്ന പോസ്റ്ററുകൾ പതിപ്പിച്ച സംഭവം ഗൗരവത്തിലെടുത്ത് ഹൈക്കമാൻഡ്. സംഭവത്തിൽ കൃത്യമായ ആസൂത്രണം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. അതിനിടെ എംഎൽഎ ടി സിദ്ദിഖിന്റെ പരാതിയിൽ സംഭവത്തിൽ കൽപ്പറ്റ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
കെസി പക്ഷവും സതീശൻ വിബാഗവും പരസ്പരം സംശയിക്കുകയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ. വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലാണ് രാഹുലിനും പ്രിയങ്കയ്ക്കുമെതിരെ പോസ്റ്ററുകൾ വന്നത്. കെസിയെ ആണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുമെന്നായിരുന്നു പോസ്റ്ററിലെ സൂചന.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വെറുമൊരു പെട്ടിയെടുപ്പുകാരൻ ആണ് കെ സി വേണുഗോപാലെന്നും പോസ്റ്ററിൽ വിമർശനമുണ്ടായിരുന്നു. രാഹുലിന്റെയും പ്രിയങ്കയുടെയും വിഡ്ഢിത്തരങ്ങൾക്ക് കേരളം മാപ്പ് നൽകില്ലെന്നും വയനാടിനെ ഇരുവരും മറന്നേക്കൂ എന്നും ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ജയിക്കില്ലെന്നും പോസ്റ്ററുകളിൽ കുറിച്ചിരുന്നു.
