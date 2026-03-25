Rahul Gandhi: രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് കോഴിക്കോട് എത്തും; നഗരത്തിൽ ഉച്ച മുതൽ ‍ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

കോഴിക്കോട്: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട് പിടിപ്പിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് കോഴിക്കോട് എത്തും. ഇന്നു വൈകിട്ട് 4.30ന് കടപ്പുറത്തെ മഹാറാലിയിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുക്കുക. കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികളുടെ പ്രചാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മഹാറാലി നടക്കുക.
സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രചാരണ പരിപാടികളുടെ തുടക്കമാണിത്. യുഡിഎഫിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വാഗ്ദാനങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഗ്യാരണ്ടി കാർഡും റാലിയിൽ രാഹുൽ അവതരിപ്പിക്കും.യുഡിഎഫിന്റെ സംസ്ഥാനതല പ്രചാരണത്തിനു തയാറാക്കിയ ബസും അദ്ദേഹം ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും. ബീച്ചിലെ പരിപാടിക്ക് ശേഷം പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച ബസ്സിലായിരിക്കും രാഹുൽഗാന്ധി കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോവുക.
യുഡിഎഫ് മഹാറാലി കണക്കിലെടുത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് 2നു ശേഷം ബീച്ചിൽ കൂടെയുള്ള വാഹന ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കും. ഒരാൾ മാത്രമായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന 4 ചക്രവാഹനങ്ങൾ നഗരത്തിന് പുറത്തു പാർക്ക് ചെയ്യണം. കണ്ണൂർ റോഡ്, രാജാജി റോഡ്, മാവൂർ റോഡ്, പുതിയറ റോഡ്, മീഞ്ചന്ത ബൈപാസ്, എരഞ്ഞിപ്പാലം ബൈപാസ് റോഡ്, വയനാട് റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പാർക്കിങ് നിരോധിച്ചു.
