Rahul Mamkootathil: രാഹുലിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നും ഒരു മാസത്തെ സിസിടിവി ബാക്ക് അപ്പ് കണ്ടെത്തി; നാളെ വീണ്ടും തിരച്ചിൽ തുടരും

എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഒരു മാസത്തെ സിസിടിവി ബാക്ക് അപ്പ് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 30, 2025, 04:52 PM IST
  • രാഹുൽ അവസാനമായി ഫ്ലാറ്റിൽ എത്തിയതിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • രാഹുലിൻ്റെ പെഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗം ഫസലിനെ ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തു.

പാലക്കാട്: എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഒരു മാസത്തെ സിസിടിവി ബാക്ക് അപ്പ് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി. രാഹുൽ അവസാനമായി ഫ്ലാറ്റിൽ എത്തിയതിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഹുലിൻ്റെ പെഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗം ഫസലിനെ ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തു. ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നും വേണ്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച ശേഷം അന്വേഷണ സംഘം മടങ്ങി. നാളെ വിണ്ടും അന്വേഷണ സംഘം ഫ്ലാറ്റിൽ എത്തും. 

രാഹുലിനെ സംസ്ഥാനമാകെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം. നഗരത്തിലെ ഒൻപത് ഇടങ്ങളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യം എസ്ഐടിയുടെ നിർദേശ പ്രകാരം സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. 

