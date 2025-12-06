English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rahul Mamkootathil: പൊലീസ് നീക്കങ്ങൾ ചോരുന്നു? രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ അഭിഭാഷകയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ!

Rahul Mamkootathil: പൊലീസ് നീക്കങ്ങൾ ചോരുന്നു? രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ അഭിഭാഷകയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ!

 ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ പ്രതിയായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ബംഗളൂരിലെ വനിതാ അഭിഭാഷകയുടെ സംരക്ഷണത്തിലെന്ന് സൂചന.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 6, 2025, 11:51 AM IST
  • ഒളിത്താവളങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പൊലീസ് എത്തുന്നതിനു മുൻപേ രാഹുൽ കടന്നുകളയുകയാണ്.
  • അഭിഭാഷകയുടെ ഡ്രൈവറായാണ് അടുത്തിടെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

Read Also

  1. Rahul Mamkootathil: രണ്ടാം കേസിലും മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ; ഹർജി ഇന്ന് തന്നെ പരി​ഗണിക്കും?

Trending Photos

Upma Recipe: ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈസിയാണ്! 10 മിനിറ്റിൽ രുചിയേറും ഉപ്പുമാവ് റെഡി
5
upma
Upma Recipe: ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈസിയാണ്! 10 മിനിറ്റിൽ രുചിയേറും ഉപ്പുമാവ് റെഡി
KN-600 Kerala Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
KN-600 Kerala Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Weekly Horoscope: സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ തേടിയെത്തും ഇനിയുള്ള ഏഴ് ദിനങ്ങൾ; സമ്പൂർണ വാരഫലം അറിയാം
12
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ തേടിയെത്തും ഇനിയുള്ള ഏഴ് ദിനങ്ങൾ; സമ്പൂർണ വാരഫലം അറിയാം
Maha Graha Samyogam: മഹാഗ്രഹ സംയോഗം; 2026ൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് വർഷം മുഴുവൻ ഭാഗ്യം
5
Astrology 2026
Maha Graha Samyogam: മഹാഗ്രഹ സംയോഗം; 2026ൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് വർഷം മുഴുവൻ ഭാഗ്യം
Rahul Mamkootathil: പൊലീസ് നീക്കങ്ങൾ ചോരുന്നു? രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ അഭിഭാഷകയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ!

തിരുവനന്തപുരം:  ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ പ്രതിയായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ബംഗളൂരിലെ വനിതാ അഭിഭാഷകയുടെ സംരക്ഷണത്തിലെന്ന് സൂചന. ഇതേ അഭിഭാഷകയുടെ ഡ്രൈവറായാണ് അടുത്തിടെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഒളിത്താവളങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പൊലീസ് എത്തുന്നതിനു മുൻപേ രാഹുൽ കടന്നുകളയുകയാണ്. അതിനാൽ, പൊലീസ് നീക്കങ്ങൾ ചോരുന്നതായി സംശയിക്കുന്നു. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതേ സമയം, ആദ്യ കേസിലെ അറസ്റ്റ് ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ രണ്ടാമത്തെ കേസിലും മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി നൽകി രാഹുൽ. രണ്ടാം കേസിൽ പരാതിക്കാരി ആരെന്ന് പോലും ഇതുവരെ തനിക്കോ അഭിഭാഷകര്‍ക്കോ വ്യക്തമല്ലെന്ന് രാഹുൽ ഹര്‍ജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് തന്നെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Rahul Mamkootathil

Trending News