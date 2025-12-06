Rahul Mamkootathil: പൊലീസ് നീക്കങ്ങൾ ചോരുന്നു? രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ അഭിഭാഷകയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ!

തിരുവനന്തപുരം: ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ പ്രതിയായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ബംഗളൂരിലെ വനിതാ അഭിഭാഷകയുടെ സംരക്ഷണത്തിലെന്ന് സൂചന. ഇതേ അഭിഭാഷകയുടെ ഡ്രൈവറായാണ് അടുത്തിടെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഒളിത്താവളങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പൊലീസ് എത്തുന്നതിനു മുൻപേ രാഹുൽ കടന്നുകളയുകയാണ്. അതിനാൽ, പൊലീസ് നീക്കങ്ങൾ ചോരുന്നതായി സംശയിക്കുന്നു.
അതേ സമയം, ആദ്യ കേസിലെ അറസ്റ്റ് ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ രണ്ടാമത്തെ കേസിലും മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി നൽകി രാഹുൽ. രണ്ടാം കേസിൽ പരാതിക്കാരി ആരെന്ന് പോലും ഇതുവരെ തനിക്കോ അഭിഭാഷകര്ക്കോ വ്യക്തമല്ലെന്ന് രാഹുൽ ഹര്ജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് തന്നെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
