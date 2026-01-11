Rahul Mamkootathil Arrest: 'ഹാബിച്ചൽ ഒഫൻഡർ, പരാതിക്കാരിയുടെ ജീവന് ഭീഷണി'; അറസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ രാഹുലിനെതിരെ ​ഗുരുതര പരാമർശങ്ങൾ

പാലക്കാട്: എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ മൂന്നാം ബലാത്സംഗക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി. ബലാത്സംഗം, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രതി ഒരു സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയാണെന്നും എംഎൽഎ എന്ന തന്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് കേസിലെ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പോലീസ് സമർപ്പിച്ച അറസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പരാതി നൽകുന്നതിന് മുൻപുതന്നെ രാഹുൽ തന്നെ നേരിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി പരാതിക്കാരി മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുമതി നൽകിയാൽ സൈബർ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ ഇരയെ മാനസികമായി തകർക്കാനും അവരുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്താനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പോലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
മുൻപും സമാനമായ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ രാഹുൽ, നിയമവ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് പത്ത് ദിവസത്തോളം ഒളിവിൽ പോയ ചരിത്രമുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പരാതിക്കാരിയുടെ ജീവന് നിലവിൽ ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും പോലീസ് കരുതുന്നു. ശനിയാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി 12.30 ഓടെ പാലക്കാട്ടെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രാഹുലിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. തുടർന്ന് പുലർച്ചെയോടെ പത്തനംതിട്ട എആർ ക്യാമ്പിലെത്തിച്ച് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
