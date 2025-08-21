Rahul Mamkootathil Chat: 'താൻ മുടിഞ്ഞ ​ഗ്ലാമർ അല്ലേ... ഞാൻ എത്ര ദിവസമായി നമ്പർ ചോദിക്കുന്നു'; രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ ചാറ്റുകൾ പുറത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ യുവനടി വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ സമാനരീതിയിലുള്ള ആരോപണങ്ങളുമായി നിരവധി സ്ത്രീകളാണ് രംഗത്തെത്തിയത്. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ചാറ്റുകളും ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകളുമായാണ് പലരും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തന്റെ സഹപ്രവർത്തകയ്ക്ക് അയച്ച ചാറ്റുകളാണ് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. നടിയുടെ ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെ നിരവധി പേരാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയത്. ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് നിരവധി പേർ ശബ്ദസന്ദേശങ്ങളും ചാറ്റുകളും പുറത്തുവിട്ടത്.
ALSO READ: 'അച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും... നിന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും'; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും യുവതിയുമായുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്ത്
യുവതി പാർട്ടിയിലെ കുഞ്ഞനിയനെ പോലെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സഹോദരനാണ് എന്നെല്ലാമാണ് ചാറ്റിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ, എത്ര ദിവസമായി നമ്പർ ചോദിക്കുന്നു, തന്നെ സഹോദരനായി കാണണ്ട, സൗന്ദര്യമുള്ളതിന്റെ ജാഡയാണോ എന്നെല്ലാമാണ് രാഹുൽ തിരികെ ചോദിക്കുന്നത്. പാർട്ടിയിലുള്ള സഹപ്രവർത്തകയ്ക്ക് 2020ൽ ആണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.