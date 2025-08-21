English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rahul Mamkootathil Chat: 'താൻ മുടിഞ്ഞ ​ഗ്ലാമർ അല്ലേ... ഞാൻ എത്ര ദിവസമായി നമ്പർ ചോദിക്കുന്നു'; രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ ചാറ്റുകൾ പുറത്ത്

Rahul Mamkootathil Chat Out: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ചാറ്റുകളും ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകളുമായാണ് പലരും രം​ഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 21, 2025, 03:12 PM IST
  • കോൺ​ഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തന്റെ സഹപ്രവർത്തകയ്ക്ക് അയച്ച ചാറ്റുകളാണ് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്
  • നടിയുടെ ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെ നിരവധി പേരാണ് രാഹുൽ ​മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ രം​ഗത്തെത്തിയത്

Rahul Mamkootathil Chat: 'താൻ മുടിഞ്ഞ ​ഗ്ലാമർ അല്ലേ... ഞാൻ എത്ര ദിവസമായി നമ്പർ ചോദിക്കുന്നു'; രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ ചാറ്റുകൾ പുറത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ യുവനടി വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ സമാനരീതിയിലുള്ള ആരോപണങ്ങളുമായി നിരവധി സ്ത്രീകളാണ് രം​ഗത്തെത്തിയത്. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ചാറ്റുകളും ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകളുമായാണ് പലരും രം​ഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

കോൺ​ഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തന്റെ സഹപ്രവർത്തകയ്ക്ക് അയച്ച ചാറ്റുകളാണ് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. നടിയുടെ ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെ നിരവധി പേരാണ് രാഹുൽ ​മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ രം​ഗത്തെത്തിയത്. ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് നിരവധി പേർ ശബ്ദസന്ദേശങ്ങളും ചാറ്റുകളും പുറത്തുവിട്ടത്.

ALSO READ: 'അച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും... നിന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും'; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും യുവതിയുമായുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്ത്

യുവതി പാർട്ടിയിലെ കുഞ്ഞനിയനെ പോലെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സഹോദരനാണ് എന്നെല്ലാമാണ് ചാറ്റിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ, എത്ര ദിവസമായി നമ്പർ ചോദിക്കുന്നു, തന്നെ സഹോദരനായി കാണണ്ട, സൗന്ദര്യമുള്ളതിന്റെ ജാഡയാണോ എന്നെല്ലാമാണ് രാഹുൽ തിരികെ ചോദിക്കുന്നത്. പാർട്ടിയിലുള്ള സഹപ്രവർത്തകയ്ക്ക് 2020ൽ ആണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Rahul Mamkootathilരാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

