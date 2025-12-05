English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rahul Mamkootathil: ഡിജിപ്പിക്ക് പരാതി നൽകി; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗത്തേയും ഡ്രൈവറേയും വിട്ടയച്ചു

Rahul Mamkootathil: ഡിജിപ്പിക്ക് പരാതി നൽകി; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗത്തേയും ഡ്രൈവറേയും വിട്ടയച്ചു

പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ഒളിവിൽ പോകാൻ സഹായിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത  പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗത്തേയും ഡ്രൈവറേയും വിട്ടയച്ചു.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 5, 2025, 06:42 PM IST
  • ഇരുവരെയും നിയമവിരുദ്ധമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബന്ധുക്കൾ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയിതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് വിട്ടയച്ചത്.
  • ഇരുവരുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു.

Rahul Mamkootathil: ഡിജിപ്പിക്ക് പരാതി നൽകി; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗത്തേയും ഡ്രൈവറേയും വിട്ടയച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ഒളിവിൽ പോകാൻ സഹായിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത  പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗത്തേയും ഡ്രൈവറേയും വിട്ടയച്ചു. ഫസൽ അബ്ബാസ്, ആൽവിൻ എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്താതെ വിട്ടയച്ചത്. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 നാണ് ഇരുവരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇരുവരെയും നിയമവിരുദ്ധമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബന്ധുക്കൾ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയിതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് വിട്ടയച്ചത്. ഇരുവരുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു. 

അതേ സമയം, ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകി. തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ഇന്നലെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിനെ തുടർന്നാണ് നീക്കം. 

Rahul Mamkootathil

