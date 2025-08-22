പാലക്കാട്: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി എസ്എഫ്ഐ. പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം. പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. രാഹുൽ അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതായും മോശമായി പെരുമാറിയതായും ആരോപിച്ച് നിരവധി സ്ത്രീകൾ രംഗത്തെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ രാഹുൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിഷേധം.
പാലക്കാട് കോട്ടമൈതാനത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് എംഎൽഎ ഓഫീസിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് വച്ച് തടഞ്ഞു. പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കാനും മറിച്ചിടാനും ശ്രമിച്ചതോടെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. എന്നാൽ, പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് മറികടന്ന് എംഎൽഎയുടെ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു.
നിരവധി സ്ത്രീകൾ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് എതിരെ രംഗത്തെത്തിയതിന് പിന്നാലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവച്ചിരുന്നു. പത്തനംതിട്ടയിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടശേഷമായിരുന്നു രാജി പ്രഖ്യാപനം. യുവനടി ആരോപണവുമായി രംഗത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ നിരവധി സ്ത്രീകളാണ് രാഹുൽ മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് ആരോപിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത്.
