English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rahul Mamkootathil: രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ ഓഫീസിനുമുന്നില്‍ എസ്എഫ്‌ഐ പ്രതിഷേധം; ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ച് പോലീസ്

Rahul Mamkootathil Controversy: നിരവധി സ്ത്രീകളാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ അശ്ലീല സന്ദേശം അയച്ചതായി വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 22, 2025, 09:54 PM IST
  • രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിഷേധം
  • എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ എംഎൽഎയുടെ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു

Read Also

  1. Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം; വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതെ രാഹുൽ, വീടിന് പോലീസ് സുരക്ഷ‌

Trending Photos

Suvarna Keralam SK-16 Lottery: ഇന്ന് ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ഈ നമ്പറിന്; സുവർണകേരളം ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Suvarna Keralam SK-16 Lottery: ഇന്ന് ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ഈ നമ്പറിന്; സുവർണകേരളം ലോട്ടറി ഫലം
Today&#039;s Horoscope 21 August 2025: 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Today's Horoscope 21 August 2025: 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Weight Loss Drinks: ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കണോ? രാവിലെ ഈ പാനീയങ്ങൾ ശീലമാക്കാം...
6
Weight loss
Weight Loss Drinks: ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കണോ? രാവിലെ ഈ പാനീയങ്ങൾ ശീലമാക്കാം...
Rahul Mamkootathil: രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ ഓഫീസിനുമുന്നില്‍ എസ്എഫ്‌ഐ പ്രതിഷേധം; ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ച് പോലീസ്

പാലക്കാട്: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി എസ്എഫ്ഐ. പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം. പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോ​ഗിച്ചു. രാഹുൽ അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതായും മോശമായി പെരുമാറിയതായും ആരോപിച്ച് നിരവധി സ്ത്രീകൾ രം​ഗത്തെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ രാഹുൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിഷേധം.

പാലക്കാട് കോട്ടമൈതാനത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് എംഎൽഎ ഓഫീസിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് വച്ച് തടഞ്ഞു. പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കാനും മറിച്ചിടാനും ശ്രമിച്ചതോടെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോ​ഗിച്ചു. എന്നാൽ, പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് മറികടന്ന് എംഎൽഎയുടെ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു.

ALSO READ: യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസിൽ തമ്മിലടി, പരസ്യ പോര്; ഒടുവിൽ വാട്സാപ് ​ഗ്രൂപ്പ് പൂട്ടി അഡ്മിൻ

നിരവധി സ്ത്രീകൾ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് എതിരെ രം​ഗത്തെത്തിയതിന് പിന്നാലെ യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവച്ചിരുന്നു. പത്തനംതിട്ടയിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടശേഷമായിരുന്നു രാജി പ്രഖ്യാപനം. യുവനടി ആരോപണവുമായി രം​ഗത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ നിരവധി സ്ത്രീകളാണ് രാഹുൽ മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് ആരോപിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Rahul MamkootathilSFIരാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽഎസ്എഫ്ഐപ്രതിഷേധം

Trending News