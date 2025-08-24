Rahul Mamkootathil: 'പരിഹസിച്ചു, കുറ്റപ്പെടുത്തി, സംഘടിതമായി അയാളെ ആക്രമിച്ചു'; രാഹുൽ ​ഗാന്ധിയുമായി ഉപമിച്ച് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

തിരുവനന്തപുരം: ലൈംഗിക ചൂഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് രാജി സമ്മർദ്ദം വർധിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് സൂചന നൽകി ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ച് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രത്തിനൊപ്പമുള്ള കുറിപ്പിലാണ് പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന സൂചന നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
രാഹുലിന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്ണരൂപം
''പരിഹസിച്ചു, കുറ്റപ്പെടുത്തി, സംഘടിതമായി അയാളെ ആക്രമിച്ചു, വീഴ്ത്താന് ശ്രമിച്ചു, സ്തുതിപാടിയവര് വിമര്ശകരായി, കുത്തിയിട്ടും പരിഭവങ്ങള് ഇല്ലാതെ അയാള് പോരാടുന്നു.... കാരണം അയാള്ക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനമാണ് വലുത്.... പദവികള്ക്കപ്പുറം അയാള് കോണ്ഗ്രസുകാരനാണ്... രാഹുല് ഗാന്ധി...''
