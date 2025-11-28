Rahul Mamkootathil: മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജി നൽകി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ; പരാതിക്കാരിയുമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് സൌഹൃദംമുൻകൂർ ജാമ്യഹർജി നൽകി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ; പരാതിക്കാരിയുമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് സൌഹൃദം

തിരുവനന്തപുരം: ബലാത്സംഗ കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജി നൽകി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ. തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് ജാമ്യഹർജി നൽകിയത്. പരാതിക്കാരിയുമായി സൌഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നതായും, പരാതി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും, കേസിന് പിന്നിൽ സിപിഐഎം ബിജെപി ഒത്തുകളിയാണെന്നും മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. ഇരുവരുടെയും ഇടയിൽ നടന്നത് ഉഭയകക്ഷി സമ്മതപ്രകാരമുള്ള ലൈംഗികബന്ധമാണെന്നും, ഭർത്താവ് ഉപദ്രവിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് അനുകമ്പ പിടിച്ചുപറ്റിയതായും ഹർജിയിൽ പരാമർശിക്കുന്നു.
അതേ സമയം പരാതിക്കാരിയുടെ രഹസ്യമൊഴി നെയ്യാറ്റിൻകര ജെഎഫ്സിഎം 7ൽ രേഖപ്പെടുത്തി. പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് എഫ്ഐആർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾപ്രകാരമാണ് രാഹുലിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തലിന്റെയും ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള പ്രവർത്തകരുടെയും ഫോണുകൾ സ്വിച് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ രാഹുൽ ഒളിവിലാണെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം.
