English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rahul Mamkootathil: മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജി നൽകി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ; പരാതിക്കാരിയുമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് സൌഹൃദംമുൻകൂർ ജാമ്യഹർജി നൽകി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ; പരാതിക്കാരിയുമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് സൌഹൃദം

Rahul Mamkootathil: മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജി നൽകി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ; പരാതിക്കാരിയുമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് സൌഹൃദംമുൻകൂർ ജാമ്യഹർജി നൽകി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ; പരാതിക്കാരിയുമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് സൌഹൃദം

പരാതിക്കാരിയുമായി സൌഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നതായും, പരാതി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും, കേസിന് പിന്നിൽ സിപിഐഎം ബിജെപി ഒത്തുകളിയാണെന്നും മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 28, 2025, 04:26 PM IST
  • ബലാത്സംഗ കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജി നൽകി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ.
  • തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് ജാമ്യഹർജി നൽകിയത്.

Read Also

  1. Rahul Mamkootathil: ആരോപണം തള്ളി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ; യുവനടി പറഞ്ഞത് തന്നെക്കുറിച്ചല്ല, ആരും രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെന്ന് വിശദീകരണം

Trending Photos

KN-599 Kerala Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
KN-599 Kerala Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Love Horoscope Nov 28: നവംബർ 28 പ്രണയ ജാതകം: ഈ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത്?
12
Love Horoscope
Love Horoscope Nov 28: നവംബർ 28 പ്രണയ ജാതകം: ഈ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത്?
Sambar Recipe: അസ്സൽ കേരള സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി എളുപ്പം, ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി
6
sambar
Sambar Recipe: അസ്സൽ കേരള സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി എളുപ്പം, ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി
Sensex Today: സെൻസെക്സ് ആദ്യമായി 86,000 കടന്നു, 14 മാസത്തിന് ശേഷം നിഫ്റ്റി റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തിൽ; വിപണിയിലെ കുതിപ്പിന് പിന്നിലെന്ത്?
6
Sensex today
Sensex Today: സെൻസെക്സ് ആദ്യമായി 86,000 കടന്നു, 14 മാസത്തിന് ശേഷം നിഫ്റ്റി റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തിൽ; വിപണിയിലെ കുതിപ്പിന് പിന്നിലെന്ത്?
Rahul Mamkootathil: മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജി നൽകി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ; പരാതിക്കാരിയുമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് സൌഹൃദംമുൻകൂർ ജാമ്യഹർജി നൽകി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ; പരാതിക്കാരിയുമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് സൌഹൃദം

തിരുവനന്തപുരം: ബലാത്സംഗ കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജി നൽകി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ. തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് ജാമ്യഹർജി നൽകിയത്. പരാതിക്കാരിയുമായി സൌഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നതായും, പരാതി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും, കേസിന് പിന്നിൽ സിപിഐഎം ബിജെപി ഒത്തുകളിയാണെന്നും മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. ഇരുവരുടെയും ഇടയിൽ നടന്നത് ഉഭയകക്ഷി സമ്മതപ്രകാരമുള്ള ലൈംഗികബന്ധമാണെന്നും, ഭർത്താവ് ഉപദ്രവിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് അനുകമ്പ പിടിച്ചുപറ്റിയതായും ഹർജിയിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതേ സമയം പരാതിക്കാരിയുടെ രഹസ്യമൊഴി നെയ്യാറ്റിൻകര ജെഎഫ്സിഎം 7ൽ രേഖപ്പെടുത്തി. പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് എഫ്ഐആർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾപ്രകാരമാണ് രാഹുലിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തലിന്റെയും ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള പ്രവർത്തകരുടെയും ഫോണുകൾ സ്വിച് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ രാഹുൽ ഒളിവിലാണെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Rahul Mamkootathil

Trending News