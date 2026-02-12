Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് മുൻകൂർ ജാമ്യം; ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് ഒന്നാം ബലാത്സംഗ കേസിൽ

കൊച്ചി: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎക്ക് എതിരായ ബലാത്സംഗ പരാതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ച് ഹൈക്കോടതി. ഒന്നാം ബലാത്സംഗ പരാതിയിലാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. കർശന ഉപാധികളോടെയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ മൂന്ന് ബലാത്സംഗ കേസുകളിലും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചു.
രാഹുൽ നൽകിയ ഹർജിയിൽ സിംഗിൾ ബെഞ്ചാണ് വിധി പറഞ്ഞത്. തിങ്കളാഴ്ച അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകണമെന്നും മൊബൈൽ ഫോൺ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. രണ്ടാം ബലാത്സംഗ കേസിലും മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. മൂന്നാം ബലാത്സംഗ കേസിൽ ജാമ്യവും ലഭിച്ചിരുന്നു.
