Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് കുരുക്ക്; മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ലൈംഗികപീഡന പരാതി നൽകി യുവതി

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അതിജീവിത നേരിട്ട് ലൈംഗികപീഡന പരാതി നൽകി. പരാതിയോടൊപ്പം ഡിജിറ്റൽ തെളിവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കും, എഐസിസിക്കും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ഇന്ന് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരാതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ അന്വേഷണം എങ്ങും എത്താതെ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് യുവതി പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പരാതി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് നൽകും. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ പരാതിക്കാാരിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും.
പാലക്കാട് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ രംഗത്ത് സജ്ജീവമായിരുന്നു രാഹുൽ. പെൺകുട്ടിയെ ഗർഭധാരണത്തിനും ഗർഭഛിദ്രത്തിനും നിർബന്ധിക്കുന്ന കൂടുതൽ ശബ്ദരേഖയും വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റും അടുത്തിടെ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇതിന് മുൻപ് പുറത്ത് വന്നിരുന്ന ശബ്ദരേഖയും വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റും അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സ്വമേധയാ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പരാതി ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അന്വേഷണം കൂടുതൽ നിർണ്ണായകമാകും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങ