തിരുവനന്തപുരം: യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പിൽ തമ്മിലടി രൂക്ഷമായതോടെ വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പിൽ സന്ദേശം അയക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി നേതൃത്വം. അബിൻ വർക്കിയുടെയും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെയും അനുയായികൾ തമ്മിലാണ് പരസ്യപ്പോര്. ഇതിന് പിന്നാലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻ ഓൺലി ആക്കി.
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് എതിരായ ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങളും അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ കെട്ടടങ്ങി വരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. അബിൻ വർക്കി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനാകുമെന്ന ചർച്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്.
ALSO READ: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം; വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതെ രാഹുൽ, വീടിന് പോലീസ് സുരക്ഷ
മറ്റ് പേരുകളും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ട്. അബിൻ വർക്കിക്കൊപ്പം അഭിജിത്ത്, ബിനു ചുള്ളിയിൽ എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് ഉയർന്നുവരുന്നത്. അബിൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനാകുന്നത് തടയാനാണ് പുതിയ തമ്മിലടിയെന്നാണ് ഐ ഗ്രൂപ്പ് ആരോപിക്കുന്നത്.
പ്രശ്നം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻ ഓൺലി ആക്കുകയായിരുന്നു. നിരവധി യുവതികളാണ് ലൈംഗികാരോപണങ്ങളും അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതായും വെളിപ്പെടുത്തി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് എതിരെ രംഗത്ത് വന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.