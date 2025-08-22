English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Internal Fight In Youth Congress: യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസ് വാട്സാപ് ​ഗ്രൂപ്പിൽ തമ്മിലടി. അബിൻ വർക്കിയുടെയും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെയും അനുയായികൾ തമ്മിലാണ് പരസ്യപ്പോര്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 22, 2025, 08:47 PM IST
  • യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസിന്റെ വാട്സാപ് ​ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻ ഓൺലി ആക്കി
  • വാട്സാപ് ​ഗ്രൂപ്പിൽ സന്ദേശം അയക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി

തിരുവനന്തപുരം: യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസ് വാട്സാപ് ​ഗ്രൂപ്പിൽ തമ്മിലടി രൂക്ഷമായതോടെ വാട്സാപ് ​ഗ്രൂപ്പിൽ സന്ദേശം അയക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി നേതൃത്വം. അബിൻ വർക്കിയുടെയും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെയും അനുയായികൾ തമ്മിലാണ് പരസ്യപ്പോര്. ഇതിന് പിന്നാലെ യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസിന്റെ വാട്സാപ് ​ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻ ഓൺലി ആക്കി.

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് എതിരായ ലൈം​ഗിക ആരോപണങ്ങളും അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ കെട്ടടങ്ങി വരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. അബിൻ വർക്കി യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസ് അധ്യക്ഷനാകുമെന്ന ചർച്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്.

ALSO READ: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം; വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതെ രാഹുൽ, വീടിന് പോലീസ് സുരക്ഷ‌

മറ്റ് പേരുകളും യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ട്. അബിൻ വർക്കിക്കൊപ്പം അഭിജിത്ത്, ബിനു ചുള്ളിയിൽ എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് ഉയർന്നുവരുന്നത്. അബിൻ യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസ് അധ്യക്ഷനാകുന്നത് തടയാനാണ് പുതിയ തമ്മിലടിയെന്നാണ് ഐ ​ഗ്രൂപ്പ് ആരോപിക്കുന്നത്.

പ്രശ്നം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ​ഗ്രൂപ്പിൽ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ​ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻ ഓൺലി ആക്കുകയായിരുന്നു. നിരവധി യുവതികളാണ് ലൈം​ഗികാരോപണങ്ങളും അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതായും വെളിപ്പെടുത്തി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് എതിരെ രം​ഗത്ത് വന്നത്.

